Elektrikli araç motorlarından rüzgar türbinlerine, sabit disklerden savunma sanayiine kadar yüksek teknolojinin vazgeçilmezi olan bu işlenmiş mineral tozlar, pazarın hakimiyetini elinde tutan Çin ile Batı bloğu arasındaki rekabetin ana eksenini oluşturuyor.

Geleceğin teknolojilerini ve küresel güç dengelerini şekillendiren Nadir Toprak Elementleri (NTE), kamuoyundaki adıyla "siyah toz", dünya ekonomisinin tam merkezinde yer almaya devam ediyor.

Günümüzde nadir toprak elementleri madenciliğinin yaklaşık yüzde 70'ini, bu cevherlerin işlenme süreçlerinin ise yüzde 90'ından fazlasını Çin kontrol ediyor. Mıknatıs üretimi ve yüksek teknoloji üretimi açısından küresel pazarı elinde tutan Pekin, bu üstünlüğü stratejik bir güç unsuru olarak kullanıyor.

Çin'in koyduğu sıkı teknoloji transferi kısıtlamaları ve ihracat kotaları karşısında zorlanan Avrupa ülkeleri ve ABD, bu bağımlılığı kırmanın yollarını arıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Madencilik Fakültesi Dekanı Prof. Mustafa Kumral’a göre, “Güç artık sadece rezerv büyüklüğünde değil, bu rezervi işleyip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürme kapasitesinde yatıyor.”

Pekin yönetimi son yıllarda ABD’ye yönelik ihracat kısıtlamalarıyla küresel hammadde akışında aksamalara neden oldu. Türkiye’nin yeni rezervleri Washington ve Avrupa için stratejik bir nefes borusu olacak.

Yaklaşık 694 milyon tonluk rezerv, Türkiye’yi Çin’in ardından dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementi üreticisi konumuna taşıma potansiyeline sahip. Keşfin ardından Ankara, yalnızca hammadde ihracatçısı değil, yüksek teknolojili iletişim, savunma ve enerji endüstrilerinde bölgesel üretim üssü olma hedefiyle küresel tedarik zincirlerinde daha etkin bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE’NİN KOZU HANGİ İLDE?

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde bulunan 694 milyon tonluk nadir toprak elementi sahası, Çin’deki Bayan Obo sahasından sonra dünyanın bilinen en büyük ikinci rezervi konumunda yer alıyor. Sahadaki cevher yapısı sadece 17 kritik elementi barındırmakla kalmıyor, aynı zamanda bünyesinde barit, florit ve radyoaktif bir ürün olan toryumu da bulunduruyor.

Türkiye, kritik potansiyeli işlemek amacıyla Eti Maden bünyesinde kurduğu pilot tesisle ilk adımı attı. Ankara'nın takvimine göre, Beylikova’daki yıllık 570 bin tonluk dev endüstriyel tesisin temelinin atılması ve cevherin yerli imkanlarla tam kapasite işlenmesi hedefleniyor.