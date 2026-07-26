Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 7 kişiden 5'i hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişiden birinin ise hamile olduğu öğrenildi.

Antalya'da Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'da katliam gibi kaza! Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi öldü

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan 2 kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da katliam gibi kaza! Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi öldü

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Antalya'da katliam gibi kaza! Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi öldü

Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını devam ettiğini kaydetti.

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