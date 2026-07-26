Şarkıcı Funda Arar, depremzedeler için toplanan bağışları kumarda kaybeden Haluk Levent hakkında konuştu. AHBAP Derneği'ne bir kuruş bile para yatırmadığını açıklayan Arar “Geçmişi, hikayesi bilinen bir isim. Camiada ne olduğunu biliniyordu, bana çok inandırıcı gelmemişti” dedi. Arar, “Cem Yılmaz bir gösterisinde büyük vurgun yakında sinemalarda dedi, adamı linç ettiler. Ya huylu huyundan vazgeçmez” diyerek Levent’e güvenmediğini dile getirdi.

Şarkıcı Haluk Levent’in kurucusu olduğu “AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, ünlü şarkıcı Funda Arar, Haluk Levent hakkında konuştu.

Funda Arar

Soruşturmada daha önce ifade veren Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk olan Funda Arar’ın açıklamaları dikkat çekti.

Fatih Altaylı, Funda Arar’a “Haluk Levent, kriminal tarafını geçmişe yönelik olarak bildiğimiz bir isim. Tutuklanırdı, borçlarını ödemezdi... Sonra ben tövbekar oldum dedi. İşte o AHBAP derneğiyle hayır işleri yapmaya başladı ve açıkçası pek çok kişiyi de buna inandırdı. Sanat camiası buna inandı mı inanmadı mı? Siz inanır mıydınız?" sorusunu sordu.

“BİR KURUŞ BİLE PARA YATIRMADIM”

Arar, ise soruyu şöyle cevapladı:

Ben biliyordum. Ben inanmadım. Yani ben bir kuruş bile AHBAP Derneği'ne para yatırmadım. Ben o dönemde kendim elimden geldiğince kendim olarak yardımlarda bulundum elbette ki. Çünkü dediğiniz gibi geçmişi, hikayesi bilinen bir isim. Onun dışında camiada zaten söylenilen, konuşulan ne bitiyor, neler dönüyor, onları bildiğimiz bir isim olduğu için bana çok inandırıcı gelmemişti.

Ünlü şarkıcı Funda Arar’dan çarpıcı Haluk Levent açıklaması: Camiada ne olduğunu biliniyordu, bir kuruş bile yatırmadım

“HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMEZ”

“Kumar Allah korusun, Allah kimse başına vermesin bütün alışkanlıklardan berbat bir bağımlık. Onu kolay kolay kimse bırakamıyor” diye konuşan Arar, Cem Yılmaz’ın bir dönem gündem olan sözlerini hatırlattı:

Cem Yılmaz bir gösterisinde büyük vurgun yakında sinemalarda dedi, böyle adama neler söylediler. Linç ettiler. Ya huylu huyundan vazgeçmez. Yani çok yazık gerçekten. O kadar insan para yatırdı, kumara gitti o paralar.

ALTAYLI DA İFADE VERMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ifade veren isimlerden biri de Fatih Altaylı, olmuştu.

“ÇOK GÜVENMEZDİM”

Altaylı ifadesinde, Haluk Levent'i 2021'de yaptığı programda tanıdığını, kendisinde olumsuz intiba bırakmadığını söylemişti.

Levent'i "kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam" olarak bildiğini ifade eden Altaylı, "Açıkçası kendisine de çok güvenmezdim. 2017 yılında Ahbap isimli bir dernek kurdu. Bu dernekle ben para topladığını bilmiyordum. Bu dernek vasıtasıyla hayırseverleri ihtiyaç sahipleri ile buluşturup bu insanlara da konser, etkinlik vb. gibi programlar düzenliyor olarak biliyordum” demişti.

“KENDİSİNE PARA GÖNDERMEDİM”

Altaylı, “Benim AHBAP Derneğine veyahut Haluk Levent'e maddi olarak herhangi bir yardımım söz konusu değildir. Kendisine para göndermedim. Ahbap Derneğinin topladığı paraları da daha sonra bu yardımların ilgililerine ulaşıp ulaşmadığı konusunda açıkçası araştırma yapamadım” demişti.

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