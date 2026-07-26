Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ahmet Sarı, yaz aylarında kavurucu sıcaklara karşı kendince ilginç bir çözüm buldu. Sarı'nın 1988 model otomobilinin tavanına otobüs tipi klima sistemi taktırması görenleri hayrete düşürüyor.

Manavgat Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir et entegre tesisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Sarı, orijinalinde klima bulunmayan 1988 model otomobilini sıcak havalarda daha konforlu kullanabilmek için farklı bir yöntem buldu.

Sıcaklara dayanamadı! 1988 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor

Aracın tavanına yüksek soğutma kapasitesine sahip otobüs tipi klima sistemi monte ettiren Sarı'nın otomobili görenleri hayrete düşürüyor.

Sıcaklara dayanamadı! 1988 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor

ARAÇ KISA SÜREDE BUZ DOLABINA DÖNÜYOR

Otobüs tipi klima sistemi, yüksek soğutma ve ısıtma kapasitesi sayesinde aracın iç sıcaklığını kısa sürede düşürürken, sıcak yaz günlerinde otomobilin içini adeta buz dolabına çeviriyor.

Sıcaklara dayanamadı! 1988 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor

Manavgat'ta özellikle son yıllarda yaz sıcaklarının daha da bunaltıcı hale geldiğini söyleyen Ahmet Sarı, klimasız araç kullanmanın neredeyse imkânsız olduğunu belirtti.

Sıcaklara dayanamadı! 1988 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor

"SICAKLIKLAR DAYANILMAZ SEVİYELERE ULAŞTI"

Otomobilinin üretildiği dönemde klimanın bulunmadığını hatırlatan Sarı, "Benim otomobilim 1988 model. Bu araçlar piyasaya çıktığında sadece kaloriferi vardı. Bugüne kadar bu şekilde idare ettim. Ancak Manavgat'ta son 1-2 yıldır sıcaklıklar dayanılmaz seviyelere ulaştı. Bu nedenle klima taktırmak zorunda kaldım. Sıcakta bunalan sürücüler dikkatini kaybedebiliyor ve kazalar yaşanabiliyor. Araç sürücülerine klimasız araç kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Araçlarında klima yoksa benim yaptığım gibi bir çözüm üretebilirler. Böylece sıcaktan kaynaklı oluşabilecek kazaların da önüne geçilebilir" ifadelerini kullandı.

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