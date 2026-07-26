Sezon sonunda ekranlara veda edeceği konuşulan efsane dizi Arka Sokaklar'ın geleceği netleşti. Dizinin senaristi, hayranlarını üzecek açıklamayı yaptı. Peki, Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı?

Kanal D ekranlarının uzunlu soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın akıbeti netleşti.Dizinin ilk senaristi Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, D Media ve Kanal D'nin yeni sezon için projeye devam etmeme kararı aldığını duyurdu. Arka Sokaklar 5 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan 751. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yaklaşık 20 yıl ve 751 hafta boyunca ekranlarda kalan dizinin seyircisine hak ettiği şekilde veda edemediğini dile getiren Yurdakul, izleyicilere teşekkürlerini iletti.

Akıbetiyle ilgili açıklama geldi! Arka Sokaklar final mi yaptı?

Yurdakul paylaşımında; "ARKA SOKAKLAR meselesi üzerine;

Bilindiği gibi; 2006'dan 2022'ye kadar Erler Film çatısı altında hayata geçen projemiz, sonrasındaki üç sene boyunca D Media'nın yapımcılığı ile yoluna devam ederek, 20. sezonunu tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayacağımız takvimde, dizinin devam edip etmeyeceği belirsizliği ile karşı karşıya kaldık. Yapımcımız D Media'nın ve yayıncımız Kanal D'nin, güncel koşulları değerlendirerek verdiği nihai karar, projeye devam etmemek yönünde oldu.

Dolayısıyla; 2006 senesinde merhum Türker İnanoğlu'nun başlattığı bu macera, ne yazık ki sona erdi.

20 yıl boyunca, ekran rekabetinde kendi şartlarıyla var olmanın yanı sıra, yakın tarihe ve Türkiye'nin bir dönemine de tanıklık etmiş ARKA SOKAKLAR, elbette seyircisine hakkıyla veda edebilmeliydi; ne yazık ki mümkün olmadı.

Bundan dolayı elbette üzgünüz. Ancak 751 hafta boyunca bu macerayı ayakta tutabildiğimiz için de gururluyuz.

Bugüne kadar kamera önünde ve arkasında, yayında ve yapımda emeği geçen herkese, en çok da seyircimize teşekkür ediyoruz.

Jenerik şarkımız **“Bambaşka bir şehir”**den ilhamla... Yaşadık ve gördük ki, sahiden artık her şey bambaşka.

Ozan Yurdakul" ifadelerini kullandı.

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