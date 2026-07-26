Termometrelerin 40 dereceyi bulduğu Diyarbakır’da esnafın mesai saatleri aşırı sıcaklık nedeniyle değişti. Esnaflar iş yerlerini 14.00-15.00'ten sonra açmaya başladı. Sıcaklık nedeniyle kentte müşteri sayısı düştü, alışverişin saati değişti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sıcak hava, günlük hayatın nabzını da değiştirdi. Sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı kentte, cadde ve sokaklar öğle saatlerine kadar boş kaldı.

Esnafa 40 derece faturası! Sokaklar bomboş! Diyarbakır’da hem alışverişin hem mesainin saati değişti

SAAT 14.00-15.00'TEN SONRA AÇIYORLAR

Yerli ve yabancı turistlerin sıcak havadan korunmak için dışarı çıkmadığını belirten esnaflar, işletmelerini saat 14.00-15.00'ten sonra açtıklarını ifade etti. Esnaf, sıcaklıkların hem müşteri sayısını hem de günlük ticareti ciddi şekilde düşürdüğünü belirterek, hava sıcaklıklarının normale dönmesini beklediklerini söyledi.

Esnafa 40 derece faturası! Sokaklar bomboş! Diyarbakır’da hem alışverişin hem mesainin saati değişti

“PİYASADA BİR DARALMA VAR”

Sur ilçesi esnafından Kenan Aksu, şöyle konuştu:

Vatandaş bu sıcakta dışarı çıkamıyor. Genelde saat 15.00'dan, 16.00'dan, hatta 17.00'dan sonra sokağa çıkıyorlar. Bu yüzden piyasada bir daralma, bir sıkışıklık var. Diyarbakır'da hava sıcaklığının bu kadar yüksek olması, buraya insanların gelmesini de tabii etkiliyor. Esnaf da gerçekten geçmiş yıllara göre çok zor durumda. Piyasa ancak saat 16.00-17.00'den sonra hareketleniyor. Tabii bizim de giderlerimiz var, çalışanlarımız var, vergi gibi ödemelerimiz var. Bunların ödenmesi lazım.

“SABAH SAATLERİNDE KİMSE YOK”

Bir diğer Sur esnafı Hülya Körken ise “20 gün öncesine kadar da bu sokaklarda hareketlilik vardı. Şimdi ne yerli nede yabancı turistimiz var. Tabi ki de sıcaklıktan dolayı. Biz normalde sabah 10.00'da açıyorduk ama sıcaklardan dolayı saat 13.00 civarına çektik açılış saatimizi. Çünkü sabah saatlerinde kimse yok. Akşam saatleri hareketli olduğu için bizde geç kapatıyoruz. Saat 23.00 gibi hatta müşteri varsa 00.00'da kapatıyoruz. Akşam biraz daha serin oluyor öğleye göre. Misafirlerimiz akşam geliyorlar. Gündüz sıcaklığı 39 derece hatta 40 dereceyi bile aşıyor. Bu sıcaklıklar bizleri de etkiliyor haliyle. Bütün esnafları etkiliyor.

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