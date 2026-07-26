Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, takım arkadaşı Gianluigi Donnarumma'nın düğününde yine gündem olmayı başardı. Norveçli yıldız, Dünya Kupası'yla özdeşleşen "Viking" kutlamasını bu kez düğün salonunda yaptırdı.

2026 Dünya Kupası sırasında Norveç Milli Takımı ile birlikte büyük ilgi gören "Viking Row" (Viking Küreği) kutlamasının mimarlarından Erling Haaland, bu kez yeşil sahalarda değil, düğün salonunda sahneye çıktı.

Manchester City'nin kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın İtalya'da düzenlenen düğününe katılan Haaland, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

DAVULU ELİNE ALDI, MİSAFİRLERİ YÖNETTİ

Viral kutlamada lider kişi davula iki kez vurarak ritmi belirliyor, ardından yere sıralar halinde oturan katılımcılar kürek çekme hareketi yaparken hep bir ağızdan "Row" diye tempo tutuyor. Dünya Kupası'nda Norveç'in Brezilya'yı elemesinin ardından Martin Odegaard'ın öncülüğünde sahada da sergilenen kutlama, kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılmıştı.

Bu kez davulu eline alan isim Haaland oldu. Norveçli golcü, düğün davetlilerine ritim tutarken salondaki onlarca kişi de Viking Row hareketini birlikte gerçekleştirdi.

Erling Haaland

KAHKAHALARI GÜNDEM OLDU

Kutlama sırasında kahkahalarını tutamayan Haaland'ın, hareketleri yapmakta zorlanan bir davetliye kısa süreli talimat vermesi de kameralara yansıdı. Eğlenceli anlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken futbolseverlerden binlerce beğeni ve yorum geldi.

Erling Haaland

YILDIZ İSİMLER KATILDI

İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, Alessia Elefante ile dünyaevine girerken düğüne futbol dünyasının önemli isimleri de katıldı. Sandro Tonali, Nicolo Barella ve İtalya futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini de davetliler arasında yer aldı.

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