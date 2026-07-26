Antalya'nın Serik ilçesinde inşaatta çalışan Cihan Pınar'ın başına üst katlardan kopan beton blok parçası düştü. Pınar olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'da inşaat işçisi Cihan Pınar, başına üst katlardan kopan beton blok parçası düşmesi sonucu öldü.

Karadayı Mahallesi'nde bir inşaatta işçi olarak çalışan Cihan Pınar'ın (41) başına üst katlardan kopan beton blok parçası düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'da feci ölüm! İşçinin başına beton blok parçası düştü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Pınar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İşçinin cenazesi incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

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