Hakkari'de bulunan Aşağıolukbaşı köyünde bir evi mesken tutan yılanlar ailenin kabusu oldu. Aile bireyleri kendi evlerine adım atarken bile korktuklarını belirtirken, uyku düzenlerinin kalmadığını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıolukbaşı köyünde bir eve giren yılanlar, Özmen ailesinin hayatını kabusa çevirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıolukbaşı köyünde ikamet eden Özmen ailesi, uzun süredir konutlarının muhtelif noktalarında ortaya çıkan yılanlar nedeniyle büyük korku yaşıyor. Kendi imkanlarıyla yürüttükleri mücadeleden sonuç alamayan aile bireyleri, durumu yetkili mercilere bildirerek destek istedi.

Yılanlar evi mesken tuttu! Aile kabusu yaşıyor: Uyku bile uyuyamıyorlar

Aile sakinlerinden Caner Özmen, evdeki yılan varlığı nedeniyle günlük hayatlarını sürdürmekte bile güçlük çektiklerini belirtti. Kendi evlerine girmekte dahi endişe duyduklarını dile getiren Özmen şu ifadeleri kullandı:

"UYKU DÜZENİMİZ TAMAMEN BOZULDU"

"Uzun yıllardır evimiz adeta yılanların istilası altında. Kendi yuvamıza adım atarken bile büyük korku duyuyoruz. Gece saatlerinde bir yılanla karşılaşma endişesi yüzünden uyku düzenimiz tamamen bozuldu. Yılanlar, yapının çatı kısmındaki kuş yuvalarına kadar tırmanıyor. Bu durum sadece bizi değil, hayvanlarımızı da etkiledi; bugüne kadar bir koyunumuz yılan ısırması sonucu öldü, çok sayıda güvercinimiz de yine yılanlar tarafından telef edildi. Hem maddi hem de manevi anlamda yıpranmış durumdayız"

Yılanlar evi mesken tuttu! Aile kabusu yaşıyor: Uyku bile uyuyamıyorlar

Sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasını istediklerini belirten Özmen, uzman ekipler tarafından bölgede ilaçlama ve teknik inceleme yapılmasını beklediklerini aktardı.

Yılanlar evi mesken tuttu! Aile kabusu yaşıyor: Uyku bile uyuyamıyorlar

KÖY SAKİNLERİ DE ENDİŞELİ

Köy sakinleri de özellikle çocukların güvenliği açısından durumun risk teşkil ettiğine dikkati çekerek, yetkili kurumların adrese yönlendirilecek ekipler vasıtasıyla yılanlara karşı kapsamlı bir çalışma başlatmasını istedi.

Bölgedeki yılan yoğunluğunun mevsimsel şartlardan mı yoksa yapının fiziki mimarisinden mi kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla inceleme yapılması bekleniyor.

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