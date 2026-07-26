2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya kaybeden Arjantin'in futbolcularının karıştığı olayların yankıları sürerken, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia'ya gönderdiği tebrik mektubu basına sızdı. Mektupta kullanılan ifadeler, FIFA'nın Arjantin hakkında disiplin soruşturması yürüttüğü bir dönemde tartışma yarattı.

ABD'nin New York kentinde oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 mağlup olarak şampiyonluğu kaçıran Arjantin'de, maç sonu yaşanan olaylar gündemdeki yerini koruyor.

Final düdüğünün ardından Arjantinli futbolcular ile İspanyol oyuncular arasında çıkan kavgada Leandro Paredes, Nahuel Molina ve yardımcı antrenör Roberto Ayala'nın da olaylara karıştığı görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

FIFA ise yaşananların ardından "saldırgan davranışlar ve fair play ilkelerinin ihlali" gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Arjantinli futbolcular ile İspanyol oyuncular arasında çıkan kavga

INFANTINO'NUN MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma süreci devam ederken, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) Başkanı Claudio Tapia'ya gönderdiği tebrik mektubu Arjantin basınına sızdı.

Infantino mektubunda, Arjantin'in Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamlamasını kutlayarak şu ifadelere yer verdi:

"2026 FIFA Dünya Kupası, unutulmaz bir futbol şöleni olarak hafızalarda kalacak. Arjantin Milli Takımı'nın sergilediği üstün performans, bu organizasyonun milyonlarca futbolseveri etkileyen özel bir turnuva olmasına önemli katkı sağladı.",

FIFA Başkanı Gianni Infantino

"PROFESYONELLİK" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Infantino, mektubunda Arjantinli futbolcuların başarılarının "istikrarlı çalışma, profesyonellik ve detaylara verilen önem" sayesinde geldiğini belirterek, teknik direktör Lionel Scaloni, futbolcular, teknik ekip ve taraftarları da tebrik etti.

FIFA Başkanı'nın özellikle "profesyonellik" vurgusu yapması, maç sonunda yaşanan kavga görüntülerinin ardından sosyal medyada ve Arjantin kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve teknik direktör Lionel Scaloni

FIFA'NIN KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan FIFA Disiplin Komitesi'nin Arjantinli futbolcular hakkında başlatılan soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

FIFA'nın finalin ardından yaptığı açıklamada, maç raporlarının incelenmesinin ardından FIFA Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi kapsamında bir Disiplin ve Etik Savcısı görevlendirildiği, soruşturma raporunun tamamlanmasının ardından nihai kararın kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Arjantinli futbolcuların olaylar nedeniyle ceza alıp almayacağı ise FIFA'nın disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

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