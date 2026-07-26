Antalya'nın coğrafi işaretli serpme böreğini 70 yıla yakındır yaşatan 81 yaşındaki Tevfik Ekizler, dedesinden miras kalan mesleği ilk günkü tutkuyla sürdürüyor. Her sabah 05.00'te tezgâhının başına geçen usta, 70 yıllık dökme fırında pişirdiği börekleriyle kentin lezzet hafızasında yer alıyor. Müşterilerinin övgü yağmuruna tuttuğu Ekizler, mesleğine duyduğu aşkı "Yeniden dünyaya gelsem yine börekçi olurdum." sözleriyle anlatıyor.

Antalya'da coğrafi işaretli serpme böreğini 1930 yılında ilk kez yapan Tevfik Çalışkaner'in torunu Tevfik Ekizler, dedesinden kalan mesleği yaklaşık 70 yıldır sürdürüyor. Henüz 12 yaşındayken ağabeyi Zeki ustanın yanında mesleğe başlayan 81 yaşındaki Ekizler, kentte "Lezzet ustası Börekçi Tevfik" olarak tanınıyor. Her sabah saat 05.00'te kalkarak dükkânının yolunu tutan Tevfik Ekizler, iş yerini açmasının ardından tezgâhın başına geçiyor. Börek hamurunu kendi elleriyle yoğuran Ekizler, hazırladığı bezeleri tek tek serptirerek zar inceliğinde açıyor. Hazırladığı börekleri 70 yıllık dökme fırında pişiren Ekizler, öğle saatlerine kadar tezgâhının başından ayrılmıyor.

69 yıldır aynı tezgâhta yoğuruyor, dünyanın dört bir yanından talep yağıyor: Her lokmada dua ediyorlar

"AİLEDEN GELEN MESLEĞİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Dedesinin 1930'lu yıllarda Kalekapısı'nda başlattığı mesleğin aile içinde kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirten Ekizler, kendisinin de börekçiliği oğluna devretmek istediğini söyledi. Mesleğini severek yaptığını dile getiren Tevfik Ekizler, "Mesleğimi seviyorum. Bu, atalarımızdan kalma bir meslek. Dedem, 1930'lu yıllarda Kalekapısı'nda bu işe başlıyor. Oğluna öğretiyor, torununa öğretiyor. O torun da benim ağabeyim Zeki usta oluyor. Ben de mesleği ondan öğrendim. İnşallah ben de oğluma devredeceğim." diye konuştu.

69 yıldır aynı tezgâhta yoğuruyor, dünyanın dört bir yanından talep yağıyor: Her lokmada dua ediyorlar

"TEKNOLOJİ SAYESİNDE DÜNYAYA AÇILDIM"

Türkiye'nin farklı kentlerinin yanı sıra yurt dışından da çok sayıda müşterisinin geldiğini anlatan Tevfik Ekizler, teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başladığını ifade etti. Ekizler, "Dünyanın her yerinden, yurt dışından gelen müşterilerim var. ‘Serpme börek nerede yenir, nerede kahvaltı yapılır' denildiğinde ilk sıralarda çıkıyorum. Teknoloji ve sanal dünya sayesinde artık dünyaya daha fazla açıldım. Eskiden daha çok yurt içinde tanınıyordum. Şimdi teknoloji sayesinde yurt dışında da beni tanıyan çok insan var. Gurmeler geliyor, röportaj yapmak isteyenler geliyor" dedi.

69 yıldır aynı tezgâhta yoğuruyor, dünyanın dört bir yanından talep yağıyor: Her lokmada dua ediyorlar

"HAMUR ZAR GİBİ İNCECİK AÇILMALI"

Serpme böreğin hazırlanmasındaki en önemli aşamanın hamurun kıvamı olduğunu belirten Ekizler, mevsim şartlarına göre hamurun yapısının da değiştirildiğini söyledi. Serpme börek ustası, böreğin püf noktalarını şöyle anlattı:

"Serpme böreğin en önemli püf noktası, hamuru kıvamında yapmaktır. Hamur cıvık olursa da katı olursa da olmaz. Tam kıvamında olması gerekir. Yazın sıcaklardan dolayı hamuru biraz daha katı, kışın ise biraz daha esnek tutarsın. Hani ‘kulak memesi kıvamı' deriz ya, o şekilde olması gerekir. Bezenin güzel hazırlanması ve hamurun güzel açılması da çok önemlidir. Hamur zar gibi incecik açılmalıdır. Kalın açarsan veya kenarlarını kalın bırakırsan müşterinin ağzındaki lokma büyür, güzel olmaz. İç malzemesini de güzel hazırlarsan ortaya güzel bir börek çıkar."

69 yıldır aynı tezgâhta yoğuruyor, dünyanın dört bir yanından talep yağıyor: Her lokmada dua ediyorlar

"HER LOKMADA SANA DUA EDİYORUM DİYORLAR"

Müşterilerinin böreği tattıktan sonra söylediği sözlerin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Ekizler, "‘Allah seni başımızdan eksik etmesin' diyorlar. Geçen gün sevdiğimiz bir kadın müşterimiz geldi. ‘Her lokmada sana dua ediyorum Tevfik abi, ellerin dert görmesin' dedi. Bu güzel sözleri ve övgüleri duydukça ben de mutlu oluyorum. Güzel sözler duymak insanı mutlu ediyor" dedi.

"YENİDEN DÜNYAYA GELSEM YİNE BÖREKÇİ OLURDUM"

Mesleğini yeniden seçme şansı olsa yine börekçilik yapacağını belirten Tevfik Ekizler, gençlere gastronomi alanında eğitim almaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Ekizler, "Ben hayata yeniden başlasam yine börekçi olurdum. Bunun yanında gastronomi de çok güzel bir alan. Otelde şef olarak çalışabilirsin veya kendi mekânını açabilirsin. Gastronomi her zaman geçerlidir. Her şey biter ama yeme içme bitmez" diye konuştu.

"BÖREĞİN ESAS ADRESİ TEVFİK USTA"

Tevfik Ekizler'in uzun yıllardır müşterisi olan Şebnem Cedimoğlu ise Tevfik ustanın böreğini Türkiye'de tek geçtiğini belirterek, "Türkiye'de Tevfik ustanın tek olduğunu düşünüyorum. Eline, emeğine sağlık. Burada yılların emeği, onun dokunuşu ve dokusu var. İstanbul Sarıyer'de bir Osmanlı saray böreği yemiştim. Tevfik amcanın eline su dökemeyeceklerini düşünüyorum. Ben Tevfik ustayı tek geçiyorum" ifadelerini kullandı.

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