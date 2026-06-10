Bulgaristan temasları sırasında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bugün AB üyesi olan ülkelerin neredeyse yarısı Avrupa ailesinde yokken biz vardık" diyerek Türkiye'nin üyelik hedefinin sürdüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bulgaristan'da, Bulgaristan Devlet Haber Ajansı’na (BTA) konuştu.

Orta Doğu'daki füze savaşlarından Avrupa'nın enerji krizine, Bulgaristan ile yürütülen lojistik projelerden Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine kadar pek çok başlıktamesajlar veren Bakan Fidan, AB entegrasyonunun Türkiye için vazgeçilmez bir rota olduğunu iletti.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa'ya tarihi ayar!

"NEREDEYSE YARISI AVRUPA AİLESİNDE YOKKEN BİZ VARDIK"

Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin geleceğine ve birlik içerisindeki tutuma değinen Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara’nın vizyonunu açıkladı:

"Son dönemde gerçekleştirdiğimiz temaslarda da muhataplarımıza açıkça ifade ettik: AB üyeliği Türkiye için stratejik öncelik olmaya devam etmektedir. Ülkemizin AB'ye katılım sürecini, konjonktürel ve kısa vadeli hesaplarla değerlendirmek hata olur. Neticede bugün AB üyesi olan ülkelerin neredeyse yarısı Avrupa ailesinin parçası olarak kabul görmezken biz vardık. AB ile tam üyelik hedefi içeren Ortak Anlaşmamızı 1963 yılında imzaladık. Tam üyeliğin merhalesi olan Gümrük Birliği'ni 1996'da yürürlüğe koyduk. AB ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, kapsamlı ortaklığımızın temel unsurlarından biridir."

Küresel sistemin büyük bir dönüşüm içinde olduğunu ve AB'nin mevcut kurumsal yapısıyla aynen devam etmesinin mümkün olmadığını kaydeden Fidan, "Güvenlikten, ekonomi ve ticarete her alanda, bildiğimiz dünyanın sonuna geldik ve tüm bu gelişmeler AB'yi derinden etkiliyor. Ülkemizin üyeliğine ilişkin siyasi iradenin yeniden ve açık bir şekilde ortaya konulması, ayrıca üyelik perspektifinin somut adımlarla desteklenerek teyit edilmesi, sürecin yeniden ivme kazanmasına katkı sağlayacaktır. Bu noktada, biz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız" dedi.

"BİZE YÖNELİK FÜZELER KARŞISINDA HAREKETE GEÇİLMESİ NATO'NUN ROLÜNÜ GÖSTERDİ"

Bakan Fidan, güvenlik mimarisine dair ise "Orta Doğu'da ahiren yaşanan gelişmeler, güvenlik ortamının ne kadar hızlı değişebildiğini ve ittifakın güney kanadından neşet eden tehditlerin, bölgenin ötesindeki yansımalarının etkisini ortaya koymuştur. Ülkemize yönelik ateşlenen füzeler karşısında hızla harekete edilmiş olması, NATO'nun etkinliği ve küresel ve bölgesel güvenliğin korunmasında üstlendiği caydırıcı rolün ehemmiyeti ile müttefikler arası birlik ve dayanışmanın önemini bir kez daha göstermiştir. Türkiye ve Bulgaristan, ittifakın güneydoğu kanadını oluşturan iki stratejik ortak olarak gelişmeleri yakından takip etmektedir. Askeri makamlarımız ülkelerimizin hava ve füze savunma sisteminin güçlendirilmesi ve desteklenmesi konusunda atılabilecek ilave adımları değerlendirmeye hazırdır." şeklinde konuştu.

Fidan, NATO şemsiyesi altında sınır güvenliği, erken uyarı mekanizmaları ve istihbarat paylaşımı konularında Sofya yönetimiyle tam bir eşgüdüm içinde olunduğunu belirterek, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu vasıtasıyla operasyonel iş birliğini ileriye taşıdıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa'ya tarihi ayar!

"BULGARGAZ ANLAŞMASINDA KAZAN-KAZAN TEMELLİ GÜNCELLEMEYE HAZIRIZ"

Bulgaristan iç siyasetinde bir dönem tartışma konusu olan BOTAŞ-Bulgargaz doğal gaz anlaşmasına da değinen Bakan Fidan, anlaşmanın Bulgaristan'ın enerji arz güvenliğinin ön plana çıktığı bir dönemde imzalandığını hatırlattı:

"2023 başında imzalanan BOTAŞ-Bulgargaz anlaşması esasen Rusya'dan doğal gaz alımının kesildiği, Bulgaristan'ın enerji tedarikinde arz kesintileriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde Bulgaristan'ın arz güvenliğini tahkim eden stratejik bir hamleydi. Türkiye, bu süreçte komşusu ve müttefiki Bulgaristan'ın enerji arz güvenliğine katkı sağlamayı bir sorumluluk olarak görmüş ve gerekli desteği sunmuştur. 'Kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde, iki ülkenin de ticari ve hukuki çıkarlarını gözeten, günün değişen koşullarına uyumlu bir güncelleme için makamlarımız esasen temas halindedir. Amacımız Türkiye-Bulgaristan doğal gaz iletim kapasitesinin artırılmasını da içerecek kapsamlı bir enerji iş birliği anlaşması imzalayarak ilişkilerimizi daha da ileriye taşımaktır."

KÜRESEL LOJİSTİĞİN KALBİ TÜRKİYE, AVRUPA'YA AÇILAN KAPI BULGARİSTAN

Kalkınma Yolu, Zangezur Koridoru ve Trans-Hazar Orta Koridoru gibi Türkiye'nin merkezinde yer aldığı dev ulaştırma ağlarının Avrupa pazarına erişiminde Bulgaristan’ın stratejik konumuna vurgu yapan Bakan Fidan, bağlantısallık projelerinden bahsetti:

"Son yıllarda yaşanan gelişmeler, kesintisiz bağlantısallığın stratejik önemini açık biçimde ortaya koymuştur. Bağlantısallık açısından kilit bir ülke olan Türkiye, küresel lojistiğin kalbi konumundadır. Bu koridorların nihai hedefi olan Avrupa pazarına açılan kapı ise Bulgaristan'dır. Bulgaristan, Türkiye üzerinden gelen bu devasa lojistik akıştan sadece bir geçiş ülkesi olarak değil, aynı zamanda bu hatların lojistik üssü ve dağıtım merkezi olarak ekonomik anlamda en büyük faydayı sağlayacak ortakların başında gelmektedir. Aramızdaki Kapıkule Sınır Kapısı Avrupa'nın birinci, dünyanın en işlek ikinci sınır kapısıdır. Yılda 4 milyondan fazla aracın geçtiği bu kapımızın genişletilmesi ve yeni kapılar açılması ortak gündemimizdedir."

Bakan Fidan, ulaştırma ve enerji alanındaki entegrasyonu pekiştirmek adına iki ülke arasında ikinci bir demir yolu geçişinin açılması, Karadeniz Otoyolu Projesi'nin hayata geçirilmesi ve Türkiye, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan’ı kapsayan "Yeşil Enerji İletimi ve Ticareti" projesinin fizibilite çalışmalarına yakında başlanacağı müjdesini de paylaştı.

Sofya'da uzun süren geçici kabinelerin ardından parlamentoda net çoğunluğa sahip istikrarlı bir hükümetin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Fidan, güçlü bir siyasi iradenin askıda bekleyen büyük projeleri hızlandıracağını söyledi. Bulgaristan Türklerine ve soydaşlara da ayrı bir parantez açan Dışişleri Bakanı, "Bulgaristan'daki soydaşlarımız, ülkelerimiz arasında sadece sarsılmaz bir gönül köprüsü değil, aynı zamanda Bulgaristan demokrasisinin ve toplumsal barışının en önemli güvencelerinden birini teşkil etmektedir. Soydaşlarımızın demokratik haklarını kullanarak parlamentoda güçlü bir şekilde temsil edilmeleri, elbette bizi memnun etmektedir" dedi.

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