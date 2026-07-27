Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Venezia'ya 3 golle kaybettikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı. Transferin gecikmesinden ötürü oluşan baskıdan kendilerinin de mutlu olmadığını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Başkanımız, yönetimimiz, hepimiz, transferleri bir an önce yapıp buraya öyle gelmeyi isterdik. Baskı oluşmasından tabii ki mutlu değiliz" dedi.

Hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA SKORA BAĞLI KALMAMAK GEREKİYOR"

Hazırlık döneminden geçtiklerini ve skora takılı kalmamaları gerektiğini belirten Okan Buruk, "Burada bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Çok fazla skora bağlı kalmamak gerekiyor. Milli oyuncular için 7 gün oldu. Bugün süre vermek için bile erken ama hem oynamak istediler, 45'te çıkarır mıyız diye düşündük, 60'ta çıkardık." diye konuştu.

"SAVUNMA ARKASI KOŞULAR LAZIM"

Savunma arkası koşuların önemine dikkat çeken Buruk, "Savunma arkası koşular lazım. O tür koşular yapacak oyunculara ihtiyacınız oluyor. Gabriel Sara girdikten sonra 1-2 tane denedi. Adam adama oynayan takımlara karşı koşucu oyuncular önemli oluyor. Bu hafta bizim için geçiş haftası. 3 gün daha buradayız. Yoğunluğu artıracağız. Sonra Türkiye'ye döneceğiz. Rennes maçı öncesi yoğunluğu biraz azaltıp o maça daha iyi şekilde çıkacağız. Buraları sakatlıksız geçirmek önemli. Sonuçlara çok fazla takılmadan, kadro yapısını değerlendirmek için de bu maçlar bizim için fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

"BUGÜN KOLAY POZİSYONLAR VERDİK"

Çok fazla pozisyon verdiklerini ve bunun üzerinde düşünmeleri gerektiğini kaydeden Buruk, "Bugün üzerinde düşünmemiz gereken konu, çok fazla kolay pozisyon vermemiz oldu. Yorgunluk ve yüksek şiddetli antrenmanlar da elbette etken ama defansif anlamda pozisyon alma konusuna daha çok çalışmalıyız. Dediğim gibi bugün kolay pozisyonlar verdik. Maçın başında ve son bölümünde gördük. Bu kadar kolay pozisyonlar vermek bu seviyede, düşüneceğimiz tartışacağımız bir durum." dedi.

"PERFORMANSIMIZIN ÇOK ALTINDA KALDIK"

Henüz fiziksel olarak hazır olmadıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Performansımızın çok altında kaldık. Takım olarak hazır değiliz. Hazır olmaya çalışıyoruz. Önümüzde lige hazırlanmak için uzun bir süre var. Bizim için en ölçü olacak maç Villarreal maçı. Fiziksel olarak daha hazır olacağız" şeklinde konuştu.

"TRANSFERLERİ YAPIP BURAYA ÖYLE GELMEYİ İSTERDİK"

Transferin gecikmesinde kaynaklı oluşan baskıdan kendilerinin de mutlu olmadığını ifade eden Buruk, "Başkanımız, yönetimimiz, hepimiz, transferleri bir an önce yapıp buraya öyle gelmeyi hepimiz isterdik yani. Bu baskı oluşmasından tabii ki mutlu değiliz yani. Bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli ama nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Eğer elit oyuncu almak istiyorsanız, zaman oluyor, kolay olmuyor. Transfer böyle marketten gidip bu üçünü aldım diyebileceğiniz bir şey değil. Oyuncuyu ve kulübünü ikna etmek gerekiyor. Sizin istediğiniz bir kalitede oyuncu olması gerekiyor." dedi.

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