CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesine yönelik operasyonun ardından Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar başkanlığında bir heyet görevlendirdi. Heyetin İstanbul'da yetkililerden bilgi alarak süreci takip edeceği bildirildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Silivri Belediyesi nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri, kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca belediyeye ait tescil harici park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 TL kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldı. Ardından elde edilen bilgiler neticesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları yönünden soruşturma başlatıldı.

Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesi için harekete geçti! Özel heyet görevlendirdi

Eylemlerin örgütlü yapı içerisinde işlendiği, örgütün kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirilen belediye başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte hareket eden diğer şüphelilerin belediye iş ve işlemleri üzerinde nüfuz kullanarak haksız menfaat temin ettikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunması nedeniyle operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken yeni bir gelişme daha yaşandı.

Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesi için harekete geçti! Özel heyet görevlendirdi

KILIÇDAROĞLU'NDAN SİLİVRİ HAMLESİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesine yönelik operasyon ile ilgili Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hasan Efe Uyar başkanlığında bir heyet görevlendirildi. MYK Toplantısı sonrası İstanbul’a yola çıkan Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hasan Efe Uyar başkanlığındaki heyetin, yetkililerden hukuki durum ile ilgili bilgi alacağı ve süreci yakından takip edeceği öğrenildi.

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