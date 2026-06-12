Silivri Belediyesi’ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması çerçevesinde belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da gözaltına alındığı öğrenildi.

Silivri Belediyesi’nde 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Yapılan operasyonda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve 17 kişi gözaltına alındı.

Mali Şube ekiplerinin belediye binasında arama ve inceleme çalışmalarını devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

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