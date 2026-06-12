Türkiye Gazetesi
Silivri Belediyesi’ne operasyon! Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltında
Silivri Belediyesi’ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması çerçevesinde belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da gözaltına alındığı öğrenildi.
Özetle DinleSilivri Belediyesi’ne operasyon! Belediye Başkanı ...
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Gündem az önce
Silivri Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla başlatılan operasyonda belediye başkanı ve çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
- Silivri Belediyesi'nde 'yolsuzluk' iddiasıyla bir operasyon başlatıldı.
- Operasyon kapsamında belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da operasyonda gözaltına alındı.
- Mali Şube ekipleri belediye binasında arama ve inceleme çalışmalarına devam ediyor.
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Silivri Belediyesi’nde 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA
Yapılan operasyonda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve 17 kişi gözaltına alındı.
Mali Şube ekiplerinin belediye binasında arama ve inceleme çalışmalarını devam ettiği de gelen bilgiler arasında.
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