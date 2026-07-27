Antalya’da uçuruma yuvarlanan araçta hayatını kaybeden 3'ü çocuk 5 kişi memleketleri Konya'da kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Kazada yaralanan 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün sabah saatlerinde Erol Arslan (48) idaresindeki araç uçuruma yuvarlanmış, feci kazada sürücü Erol Arslan, yolcular eşi Ayla Arslan (46) kızı İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan (12) ve torunu 4 yaşındaki Metehan Uğurlu hayatını kaybetmişti.

Feci kazada hayatını kaybeden Erol Arslan, eşi Ayla, çocukları İlayda ve Ebrar Arslan (12) ile torunu 4 yaşındaki Metehan Uğurlu, bugün memleketleri Konya’da öğle namazının ardından Aliyenler Mezarlığı'nda defnedildi.

5 tabut yan yana! Yürek sızlatan görüntü, araçları uçuruma yuvarlanan aile defnedildi

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan minivan, uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler, minivandaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

5 tabut yan yana! Yürek sızlatan görüntü, araçları uçuruma yuvarlanan aile defnedildi

VALİ ŞAHİN’DEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde inceleme yaparak bilgi aldı. Gazetecilere açıklamada bulunan Şahin, "Aslan ailesinden 4 kayıp var. Uğurlu ailesinin ise 4 yaşındaki oğlu vefat etti. Uğurlu ailesinden 2 yaralı var. Hamile anneyi Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Bilinci açık inşallah iyi haber bekliyoruz. Baba Abdurrahman Uğurlu ise helikopter ile Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıları takip ediyoruz. Vefat eden vatandaşların araç içerisinden çıkarılması da tamamlandı” dedi.

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