Çin'de Peiqi lakabıyla tanınan 3 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesinin sosyal medya için çektiği mukbang videolarında sürekli yüksek kalorili yiyecekler tüketerek 35 kiloya ulaştı. Kamuoyunun yoğun tepkisi üzerine hesabı kapatılan aile, kızlarının doğumdan itibaren 'iri yapılı' olduğunu ve yemek yemeye zorlanmadığını iddia etti.

Çin'de ebeveynlerinin mukbang videolarında (bir kişinin kamera karşısında çok büyük porsiyonlarda yemek yediği videolar) yer verdiği 3 yaşındaki Peiqi lakaplı kız çocuğunun 33 kiloya ulaşması büyük tepki çekti. Olayın yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, çocukların sosyal medya uğruna istismar edilmesi tartışmaları da alevlendi.

VİDEOLAR YÜZ BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Ailenin, Çin'in TikTok benzeri platformu Douyin'de paylaştığı videolarda "3 yaşında 33 kiloluk tombul kız" ve "inanılmaz iştah" gibi başlıklar kullandığı, Peiqi'ye kızarmış tavuk, yağlı et ve diğer yüksek kalorili yiyecekleri kamera karşısında tükettirdiği belirtildi. Bazı videoların 550 binden fazla izlendiği ifade edildi.

Anne baba demeye bin şahit! İnternet akımı yüzünden 3 yaşında 33 kiloya ulaştı, sosyal medya karıştı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Yaşıtlarının 15 kilogram civarında olması beklenen çocuğun kilosunun 35'e ulaşması, sosyal medyada büyük tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı, ailenin çocuğu daha fazla izlenme ve etkileşim elde etmek amacıyla kullandığını ve bunun çocuk istismarı anlamına geldiğini savundu.

Anne baba demeye bin şahit! İnternet akımı yüzünden 3 yaşında 33 kiloya ulaştı, sosyal medya karıştı

"İRİ DOĞDU" İDDİASI

Eleştirilere cevap veren aile ise kızlarının doğumdan itibaren iri yapılı olduğunu, yemek yemeye zorlanmadığını ve videoların yalnızca günlük hayatlarını paylaşmak amacıyla çekildiğini öne sürdü. Mukbang içeriklerinden ciddi bir gelir elde etmediklerini savunan aile, videolardan kazandıkları paranın yemek masraflarını dahi karşılamadığını iddia etti. Artan kamuoyu baskısının ardından video platformu ailenin hesabını kapattı.

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