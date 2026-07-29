Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamalarda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, üzerinde çalışılan yasal düzenlemenin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası duyurdu! Yasal düzenleme Meclis'e geliyor

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları;

14-28 Mayıs seçimlerinde insanımızın engin feraseti sayesinde ülkemizin nasıl bir vaka atlattığı bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Milletimizin sadece duasının değil umutlarının da bizimle olduğunun idrakindeyiz. İnşallah bu güveni asla boşa çıkarmayacağız.

Ülkemizi küresel siyasetin baş aktörü haline getirmeye çalışıyoruz. Bizim için en büyük makam millete hizmetkarlık makamıdır. Ne yapıyorsak insanımızı mutlu etmek için yapıyoruz. Başta hayat pahalılığı olmak üzere dönemsel sorunların üzerine ciddiyetle giderek yolumuzda kararlılıkla ilerleyeceğiz.

Kabinemizin 69. toplantısını az önce tamamladık. Toplantımızda ekonomiden, dış politikaya kadar birçok başlığı ele aldık.

"ÇOKLU ŞOKLARI BAŞARIYLA YÜRÜTÜYORUZ"

İsrail'in savaş bağımlısı yönetimi bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. İsrail bu bölgede uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da uyguladığı sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır. Faturayı bölgenin tamamı ödemektedir. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle küresel petrol arzında en büyük şoklar yaşanmaktadır. Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktür de hamdolsun çoklu şokları başarıyla yürütüyoruz. Bu süreçte üreticimizi, ihracatçımızı ve reel sektörümüzü desteklemeyi ihmal etmiyoruz.

Sübvansiyonlu kredi hacmini yükselttik, uygun koşullu finansman imkanı sağladık. Sadece bu dönemde 1 trilyonluk destek paketini devreye aldık. 724 bin çiftçime ve esnafımıza finansman destekleri sunduk. Turizm sektöründe vergi yükünü yarıya indirdik, turizmde istihdam için destek uygulamasını başlatıyoruz. Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi sektörlerde istihdamı korumaya yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz.

"HER TÜRLÜ ZORLUĞU AŞACAK POTANSİYELE SAHİBİZ"

Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce ve potansiyele sahiptir. Siyasette güven yönetimde istikrar olduğu sürece her engelin üstesinden geliriz. Türkiye geçmişte demokrasi açığı ile birlikte güven eksiğini yaşamıştır. Bunun neye mal olduğunu çok iyi bilir. Ülkemize ödettiği bedellerin en başında terör meselesi vardır. Bakınız burada bazı çarpıcı rakamları paylaşmak istiyorum.

İstihdamdaki kayıp 2,5 milyon kişiye ulaşıyor. Terör kaynaklı kayıplar kamu maliyesi tarafında da çift yönlü baskıya neden olmuştur. Vergi kaybımız 123 milyar dolara yaklaşmaktadır. Yatırım, istihdam, finansman... Terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor. Terörsüz Türkiye süreci menzile vardığında ülkemiz bu ağır ekonomik faturadan ebediyen kurtulacaktır.

Önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız. Terörsüz Türkiye sürecini, siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacaktır.

"TÜRKİYE, KIBRIS TÜRKÜ KARDEŞLERİNİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAK"

Kıbrıs'taki mesele egemen eşitliği ve eşit uluslararası statünün kabulü meselesidir. Türkiye Kıbrıs Türkü'nün maruz kaldığı zulme son vermiştir. Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini, haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz.

Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz. Yanlış hesap yapanlara hatırlatıyorum. Türkiye tarih boyunca olduğu gibi Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmayacak, eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun asla izin vermeyecektir. Eski acıların yaşanmasına asla izin vermeyecektir.

ERDOĞAN ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİ

28 bine yakın orman kahramanı, 140 bini aşkın gönüllü, 28 yangın söndürme uçağı, 119 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın kara aracıyla bugünlerde 7/24 nöbetteyiz. Ekiplerimiz yılbaşından bu yana 1011'i orman, 1862'si orman dışı olmak üzere toplam 2 bin 873 yangına hızlıca müdahale etmiştir. Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı alan olmak üzere 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Toplam 929 kara aracı ve personellerimiz çaba sarf ediyor. Bizde çalışmaları takip ediyoruz. Kendi yangınlarımıza müdahale ederken ihtiyaç duyan ülkelere de yardım ediyoruz. Başta İspanya ve Fransa olmak üzere orman yangınlarıyla mücadele eden tüm ülkelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Açık alanlarda ateş yakmayalım, topraklarımıza zarar veren anız yakma işinden vazgeçelim, girişleri yasak olan ormanlık alanlara girmeyelim. Orman yangınına sebep olmanın ağır cezaları olduğunu unutmayalım. Ekiplerimize tekrar başarılar diliyor, Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum.

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