Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi'nin seçmen verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdiği iddiasıyla Çetin Fındık ve İsmail Yekta Deger hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen cihazlar Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince incelemeye alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi'nin seçmen verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdiği iddiasıyla Çetin Fındık ve İsmail Yekta Deger hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanlığı vekili tarafından verilen dilekçeyle suç duyurusunda bulunulması üzerine, CHP Genel Merkezi'nin seçmen verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdiği iddia edilen şüpheliler Fındık ile Deger hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 24 Temmuz'da Fındık ile Deger'e ait adreslerde, eklentilerinde ve bu adreslerde bulunan diğer şahısların üstlerinde ve eşyalarında aynı gün arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı aktarıldı.

Bu kapsamda Deger'in evinde 6 HDD, 1 SSD, 14 CD/DVD, 6 USB, 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 2 tablet, 1 laptop ve 1 masaüstü bilgisayar kasası, şüpheli Çetin Fındık'ın evinde 2 cep telefonu ve 1 tablet ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, ele geçirilen dijital materyaller ve müşteki kurumun şikayetinde geçen kuruma ait bilgisayar üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli incelemelerin başlatıldığı, incelemelerin tamamlanmasının ardından sonucunun rapor şeklinde Cumhuriyet Başsavcılığına ibraz edileceği kaydedildi.

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