CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen ve şüpheli şekilde hayatının kaybeden 16 yaşındaki Tuana Torun’un davasında ilk duruşma görüldü. Tuana’ya çarpan sürücü “Pişmanım” savunması yaparken, sürücünün 1,79 promil alkollü olduğu, araçta çok sayıda alkol şişesi bulunduğu, kız çocuğunun ölüm sebebinin beyin kanaması olabileceği detayları iddianamede yer aldı. Trafik kaza tespit tutanağına göre ise Tuana asli, sürücü tali kusurlu bulundu.

Giresun'un Görele ilçesinde, 16 yaşındaki Tuana Torun’un CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine maruz kaldığı iddia edilmişti. Torun, iddialara ilişkin soruşturma sürerken, şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Tuana’nın ölümüne ilişkin davada ilk duruşma Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilmişti! Şüpheli şekilde ölen Tuana Torun davasında ilk duruşma! Korkunç rapor iddianameye girdi

DAVADA İLK DURUŞMA

Tutuklu sanık Adem Hasbaş olay anını çok fazla hatırlamadığını belirterek, “Pişmanım. Böyle bir şey olmasını istemedim" diyerek kendini savundu. Acılı anne Nuray Torun, "Kızım için adalet istiyorum. Benim kızım toprakta" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, davayı 14 Eylül tarihine erteledi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İddianamede yer alan bilgilere göre, 28 Mart 2026 günü saat 22.20 sıralarında Görele ilçesinde meydana gelen olayın ardından kazaya karışan 28 RE 752 plakalı otomobil olay yerinde terk edilmiş halde bulundu.

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilmişti! Şüpheli şekilde ölen Tuana Torun davasında ilk duruşma! Korkunç rapor iddianameye girdi

1,79 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Şüpheli Adem Hasbaş'ın yapılan ölçümde 1,79 promil alkollü olduğu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un otopsi raporunda ölüm nedeninin genel beden travmasına bağlı çeşitli kırıklar ile beyin kanaması ve beyin doku hasarı olduğu kaydedildi.

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilmişti! Şüpheli şekilde ölen Tuana Torun davasında ilk duruşma! Korkunç rapor iddianameye girdi

SÜRÜCÜNÜN TALİ KUSURLU

İddianamede, olay yeri incelemesinde yolun sol şeridinde yaklaşık 34 metre fren izi tespit edildiği, araçta hasar oluştuğu ve araç içerisinde çok sayıda içki şişesi ile kutusunun bulunduğu ifade edildi. Trafik kaza tespit tutanağında yayanın asli, sürücünün ise tali kusurlu olduğunun değerlendirildiği, ayrıca asfalt zemindeki fren izlerinin yayanın düştüğü noktanın yaklaşık dört metre sonrasında başladığının belirtildiği aktarıldı.

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilmişti! Şüpheli şekilde ölen Tuana Torun davasında ilk duruşma! Korkunç rapor iddianameye girdi

TEKNİK BİR ARIZA YOK

İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Raporuna da yer verilen iddianamede, kazaya karışan araçta kazaya neden olabilecek teknik bir arıza bulunmadığı, kazanın meydana gelmesinde yayanın kusurunun yanı sıra sürücünün üretim standartlarına uygun olmayan, tedbirsiz ve dikkatsiz sürüşünün de etkili olduğu yönünde değerlendirme yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan Cumhuriyet savcılığı, iddianamede sanık Adem Hasbaş'ın 'olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Hasbi Dede

‘CHP’Lİ BAŞKAN TACİZ ETTİ’ İDDİASI

16 yaşındaki Tuana Torun’un ismi kaza öncesinde bir taciz iddiası ile gündem olmuştu. Kız çocuğu CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen ve çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan Hasbi Dede'nin davasında mağdur taraf olmuştu. İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası