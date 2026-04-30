CHP'li Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin davasında karar! 'Çocuğa taciz'le suçlanıyordu
"Çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında verilen ceza belli oldu.
- Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi.
- Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
- Dava, tutuksuz yargılanan Hasbi Dede'nin katılmadığı duruşmada karara bağlandı.
- Tacize uğradığı iddia edilen Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları duruşmaya katıldı.
- Kararın ardından Tuana Torun'un arkadaşları adliye önünde protesto gerçekleştirdi.
Giresun'un Görele ilçesinde "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan CHP'li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına kararlaştırdı.
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen genç Tuana'nın son görüntüleri ortaya çıktı
4 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, sanık Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları da katıldı.
VERİLEN CEZA BELLİ OLDU
Mahkeme heyeti duruşma sonrasında Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verildi.
Öte yandan Tuana Torun'un arkadaşları ellerinde Tuana'nın fotoğrafı ile adliye binası çıkışında kararı protesto etti.