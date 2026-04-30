"Çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında verilen ceza belli oldu.

Giresun'un Görele ilçesinde "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan CHP'li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına kararlaştırdı.

CHP'li Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin davasında karar! 'Çocuğa taciz'le suçlanıyordu

4 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, sanık Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları da katıldı.

CHP'li Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin davasında karar! 'Çocuğa taciz'le suçlanıyordu

VERİLEN CEZA BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti duruşma sonrasında Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verildi.

Öte yandan Tuana Torun'un arkadaşları ellerinde Tuana'nın fotoğrafı ile adliye binası çıkışında kararı protesto etti.

