Uzmanlar son zamanlarda popüler olan su diyetine karşı uyardı: Bu yöntem bağışıklık sistemini zayıflatır. Kilo verirsiniz ama sağlığınızdan olursunuz.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Özellikle bazı ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin su diyeti ile kilo verdiklerine ilişkin yaptıkları açıklamalar, yaz döneminde girdiğimiz şu günlerde 1 haftada kilo vermeye niyetlenenlerin gözdesi hâline geldi. Sosyal medyada hızla yayılan “su diyeti” trendiyle ilgili konuşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ayça Kaya, bu yöntemin sanıldığı kadar masum olmadığını söyledi. Kaya, yalnızca su tüketimine dayalı diyetlerin vücuda ölümcül zararlar verebileceğini vurgulayarak “Bu bir zayıflama yöntemi değil, metabolizmayı çökerten bir uygulamadır” dedi.

SAĞLIKSIZ ZAYIFLAMA

Kısa sürede hızlı kilo kaybı vadeden su diyetlerinin gerçekte kas kaybına yol açtığını belirten Dr. Kaya “Gün içerisinde sadece sıvı tüketimine dayalı bu yaklaşım, vücudun enerji ihtiyacını karşılayamadığı için ilk olarak glikojen depolarının boşalmasına, devamında ise kas kaybına sebep oluyor. Evet, tartıda düşüş görürsünüz ama bu yağ değil, kas ve sudur. Metabolizma yavaşlar, bağışıklık sistemi zayıflar. Bu sağlıklı kilo verme değildir. Su diyeti özellikle böbrekler ve karaciğer üzerinde ağır baskı oluşturarak bu hayati organların hasarına sebep olabilir. Aynı zamanda bu diyet modeli elektrolit dengesini bozarak baş dönmesi, hâlsizlik, kalp ritim bozuklukları gibi sağlık problemlerine de sebep olabilir. Bağırsak ve beynin fonksiyonlarının yavaşlamasına, saç, tırnak benzeri vücut dokularında bozulmaya yol açabilir” dedi.

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Dr. Kaya, su tüketiminin önemine de değinerek “Su içmek elbette çok önemli. Su, vücudumuzda besinlerin taşınması, atık ürünlerin atılması ve vücut sıcaklığının dengelenmesi gibi birçok önemli işlevi yerine getirir. Ama bu, sadece suyla beslenmek anlamına gelmez. Vücudun protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve minerallere ihtiyacı var” değerlendirmesini yaptı.





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