Zayıflama iğnelerinde yeni dönem! Devlet masrafın büyük kısmını karşılayacak
Fransa hükümeti, ağır obezite hastaları için kullanılan Wegovy ve Mounjaro isimli zayıflama ilaçlarının maliyetinin yüzde 65’ini karşılamaya hazırlanıyor. Haziran ortasında başlayacak uygulamanın, yüksek ilaç fiyatları nedeniyle tedaviye erişemeyen binlerce hastaya umut olması bekleniyor.
- Sağlık Bakanı Stephanie Rist'in, ilaç bedellerinin yüzde 65'inin devlet tarafından karşılanacağını açıklaması bekleniyor.
- Yeni uygulama ile ağır obezite hastaları haziran ayının ortasından itibaren geri ödeme desteğinden yararlanabilecek.
- Bu tedavi için aylık yaklaşık 300 euro ödeme yapan hastaların mali yükü önemli ölçüde azalacak.
- Söz konusu ilaçlar 2024 yılından bu yana reçeteyle kullanılabiliyor ve geçen yıl tüm doktorların reçete etmesine izin verildi.
- Fransa'da yaklaşık 10 milyon kişi obezite sorunu yaşıyor.
Fransa, son yıllarda dünya genelinde büyük ilgi gören yeni nesil zayıflama ilaçlarıyla ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Fransız hükümetinin, ağır ve morbid obezite hastaları için kullanılan Wegovy ve Mounjaro ilaçlarını geri ödeme kapsamına alacağı bildirildi.
AFP'ye konuşan konuya yakın kaynaklara göre; Sağlık Bakanı Stephanie Rist’in, ilaç bedellerinin yüzde 65’inin devlet tarafından karşılanacağını açıklaması bekleniyor. Düzenlemenin kısa süre içinde resmi olarak yürürlüğe gireceği ifade edildi.
Yeni uygulamayla birlikte ağır obezite hastaları haziran ayının ortasından itibaren geri ödeme desteğinden yararlanabilecek.
AYLIK MALİYET 300 EUROYU BULUYOR
Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk tarafından üretilen Wegovy ile Eli Lilly’nin geliştirdiği Mounjaro, son dönemde kilo verme konusunda sağladığı etkili sonuçlarla öne çıkıyor. Ancak ilaçların yüksek fiyatları uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Fransa’da hastaların bu tedavi için aylık yaklaşık 300 euro ödeme yaptığı belirtilirken, yeni geri ödeme sistemiyle mali yükün önemli ölçüde azalacağı değerlendiriliyor.
Ulusal Obezite Dernekleri Kolektifi Başkanı Anne-Sophie Joly, kararın özellikle dar gelirli hastalar açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
REÇETE YETKİSİ GENİŞLETİLMİŞTİ
Fransa’da söz konusu ilaçlar 2024 yılından bu yana reçeteyle kullanılabiliyor. Geçen yıl alınan yeni kararla birlikte yalnızca uzman doktorların değil, tüm doktorların bu ilaçları reçete edebilmesine izin verilmişti.
Yetkililerin paylaştığı verilere göre yalnızca Mounjaro kullanan hasta sayısı 70 bini aşmış durumda.
Öte yandan 2024 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre Fransa’da yaklaşık 10 milyon kişinin obezite sorunu yaşadığı belirtiliyor. Bu rakam, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 18’ine karşılık geliyor.