2026 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği tatil takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte kamu çalışanlarını kapsayan idari izin kararı duyuruldu. Yapılan düzenlemeyle Kurban Bayramı tatili hafta sonlarıyla birleştirilerek 9 güne çıkarıldı. Bayramın ilk günü sona ererken vatandaşlar ise ''9 günlük tatil ne zaman bitiyor, bayram tatili son gün ne zaman?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Bayram ziyaretleri, tatil planları ve şehir dışı seyahatleri için hazırlık yapan vatandaşlar 9 günlük tatilin bitiş tarihini araştırmaya başladı.

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre kamu çalışanları için tatil süreci hafta sonlarıyla birlikte uzatıldı. Alınan idari izin kararıyla beraber 23 Mayıs Cumartesi günü başlayan tatil, 31 Mayıs 2026 Pazar günü sona erecek.

Tatilin ardından kamu kurumlarında normal çalışma düzeni ise 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

BAYRAM TATİLİ SON GÜN NE ZAMAN?

Kurban Bayramı’nın resmi son günü 30 Mayıs 2026 Cumartesi gününe denk geliyor. Ancak idari izin uygulaması nedeniyle kamu çalışanları için tatil bir gün daha devam edecek. 9 günlük tatilin son günü 31 Mayıs Pazar olacak.

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte okullar, devlet kurumları ve birçok kamu kuruluşunda mesai 1 Haziran Pazartesi günü yeniden başlayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, NE ZAMAN BİTECEK?

2026 yılında Kurban Bayramı tatili kamu çalışanları için toplam 9 gün olarak uygulanıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar kapsamında 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise yarım gün idari izin verildi.

Resmi bayram süreci ise 27 Mayıs Çarşamba günü başladı ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek şekilde planlandı.

ÖZEL SEKTÖRDE BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

İdari izin kararı yalnızca kamu kurumlarında çalışan personelleri kapsıyor. Bu nedenle özel sektör çalışanları için zorunlu 9 günlük tatil uygulaması bulunmuyor.

Özel sektörde çalışan kişiler için resmi tatil süreci 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Böylece özel sektör çalışanlarının resmi tatili yaklaşık 4,5 gün sürecek.

Bazı şirketler ise duruma göre çalışanlarına ek izin verebiliyor. İşveren kararıyla yıllık izinlerin birleştirilmesi durumunda özel sektör çalışanları da tatillerini 9 güne kadar uzatabiliyor.



