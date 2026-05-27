Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da sabah saatlerinde düşen trafik yoğunluğu, gün içinde yeniden arttı. Akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 38’e yükselirken, köprü bağlantı yolları ile ana arterlerde araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın birinci günü bazı noktalarda yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde trafiğin sakin olduğu kentte, vatandaşların güzel havayı da fırsat bilerek bayram ziyareti ve gezmek için dışarı çıkması sebebiyle öğleden itibaren hareketlilik arttı, bazı bölgelerde zaman zaman yoğunluk oldu.

İstanbul trafiği bayram dinlemedi! Köprülerde uzun kuyruklar oluştu

TRAFİK YÜZDE

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, sabah yüzde 6 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, akşam yüzde 38 seviyesine çıktı. Şu an Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Avcılar Parseller mevkii Küçükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Haramidere bölgesinde Çatalca yönünde araçlar yavaş ilerliyor. TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde Edirne istikametinde yoğunluk sebebiyle sürücüler düşük hızda seyrediyor.

KÖPRÜLER KİLİT

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı yollarında da zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Üsküdar, Göztepe ve Bostancı mevkilerinde bazı noktalarda lokal yoğunluk gözleniyor TEM Otoyolu Ataşehir çevresi ile Ümraniye bağlantı yollarında da trafik yavaş akıyor

OTOBÜSLER DOLDU TAŞTI

Özellikle sahil kesimlerine ulaşımı sağlayan yollarda ve bazı ilçe merkezlerinde bayram hareketliliğine bağlı trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kent genelinde toplu ulaşım duraklarında da gün içinde zaman zaman kalabalık oluştu.

