2026 Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma tarifeleri milyonlarca vatandaşın gündemine girdi. Bayram ziyaretleri için yola çıkacak vatandaşlar metro, Marmaray, metrobüs, vapur ve belediye otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

Kurban Bayramı boyunca şehir içi ulaşımda yoğunluk yaşanması beklenirken, büyükşehirlerde uygulanacak ücretsiz toplu taşıma düzenlemeleri de netleşti. İstanbulkart, EGO ve İzmirim Kart kullanan vatandaşlar için bayram süresince geçerli olacak uygulamalar duyuruldu.

BAYRAMDA OTOBÜS, METRO, MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı süresince İstanbul’da İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ve bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak. Ücretsiz kullanım uygulaması 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00 itibarıyla başladı ve 30 Mayıs Cumartesi günü gece saatlerine kadar devam edecek. Uygulamadan yararlanabilmek için kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanılması gerekiyor.

Ankara’da EGO otobüsleri, metro, ANKARAY ve Başkentray; İzmir’de ise ESHOT, metro, tramvay ve İZBAN hatlarında ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek. Bayram yoğunluğu nedeniyle bazı hatlarda ek sefer planlamaları yapılabileceği belirtilirken, uygulama saatleri ve sefer sıklıkları bölgeler arasında farklılık gösterebiliyor.

BAYRAMDA VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’da Şehir Hatları vapurları da bayram boyunca ücretsiz ulaşım kapsamına dahil edildi. Özellikle bayram ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek yoğunluk sebebiyle vapur seferlerinde ek düzenlemeler yapılabileceği belirtiliyor. Kadıköy, Beşiktaş, Eminönü ve Üsküdar gibi yoğun hatlarda gün içinde ek sefer uygulanabiliyor.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işletmesinde bulunan otoyollar 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar ücretsiz olacak.

Bayram tatili boyunca şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlar 26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında KGM’ye bağlı otoyollardan ücret ödemeden yararlanabilecek.

Yap-işlet-devret modeliyle faaliyet gösteren otoyol ve köprüler ücretsiz geçiş uygulamasının dışında tutuldu.

