Trabzonspor ve Konyaspor, PFDK'lık oldu: TFF gerekçeleri açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan Trabzonspor ve Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF, Ziraat Türkiye Kupası finali oynayan Trabzonspor ve Konyaspor'u çeşitli nedenlerle disipline gönderdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Ziraat Türkiye Kupası finali oynayan Trabzonspor ve Konyaspor, "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve 6 oyuncunun sarı kart görmesi nedeniyle "takım halinde sportmenliğe aykırı hareket" sebebiyle disipline gönderildi.
Öte yandan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "sportmenliğe aykırı hareket", "talimatlara aykırı hareket" ve "tedbire uymama" gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildi.
