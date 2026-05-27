SPOR SERVİSİ
Galatasaray'dan TFF'ye tarihî boykot: "Yok sayma" politikası resmen başlıyor
İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray Kulübü arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yönetim, çok konuşulacak bir tepkiye hazırlanıyor.
Özetle DinleGalatasaray'dan TFF'ye tarihî boykot: "Yok sayma" ...
Kaydet
Spor az önce
Galatasaray yönetimi, TFF'nin 7 Haziran'daki mali kongresine katılmama kararı aldı.
- Galatasaray yönetimi, Süper Lig şampiyonluk kupasının kurye aracıyla stada gönderilmesine büyük tepki gösterdi.
- Galatasaray, TFF'nin 7 Haziran'da gerçekleştirilecek Maki Genel Kuruuln'a katılmayacak.
- Galatasaray, kulüp tarihinde ilk defa mali kongrede yer almayacak.
- Sarı-kırmızılı kulüp, bu karar ile federasyon yönetimine karşı "yok sayma" politikasını resmen başlatmış olacak.
0:00 0:00
1x
Trendyol Süper Lig 26'ncı şampiyonluk kupasının RAMS Park'taki tören yerine kurye aracıyla gönderilmesine büyük tepki gösteren Galatasaray yönetimi, tepkisini kongre salonuna taşıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF'nin 7 Haziran'da gerçekleştirilecek ve önümüzdeki dönemi kapsayan Maki Genel Kurul'a katılmama kararı aldı.
KULÜP TARİHİNDE İLK
Galatasaray, kulüp tarihinde ilk defa mali kongrede yer almayarak, federasyon yönetimine karşı "yok sayma" politikasını resmen başlatmış olacak.
İki taraf arasında her geçen dozu artan restleşmenin, TFF kongresi sonrasında nasıl bir boyut kazanacağı merak konusu.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Okan Buruk imzayı atıyor! Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi tecrübeli hocayla sözleşme yenileme olacak
Bizi Takip Edin
YORUMLAR