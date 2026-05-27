İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray Kulübü arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yönetim, çok konuşulacak bir tepkiye hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig 26'ncı şampiyonluk kupasının RAMS Park'taki tören yerine kurye aracıyla gönderilmesine büyük tepki gösteren Galatasaray yönetimi, tepkisini kongre salonuna taşıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF'nin 7 Haziran'da gerçekleştirilecek ve önümüzdeki dönemi kapsayan Maki Genel Kurul'a katılmama kararı aldı.

Dursun Özbek, üst üste 3'üncü defa Galatasaray Başkanlığına seçildi.

KULÜP TARİHİNDE İLK

Galatasaray, kulüp tarihinde ilk defa mali kongrede yer almayarak, federasyon yönetimine karşı "yok sayma" politikasını resmen başlatmış olacak.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

İki taraf arasında her geçen dozu artan restleşmenin, TFF kongresi sonrasında nasıl bir boyut kazanacağı merak konusu.

