Yeni dönem mazbatasını 1 Haziran’da alacak olan Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi finalini canlı izleyecek Buruk’la buluşup yol haritasını belirleyecek…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Geçtiğimiz cumartesi günü tek aday olarak girdiği seçimli olağan genel kurulda 1.780 oyla iki yıllığına yeniden başkan seçilen Dursun Özbek yeni dönem için planlamalara başladı.

YORGUNLUĞUNU ATIYOR

Özbek’in ilk adımı dört sene üst üste kazanılan şampiyonluğun en büyük mimarı Okan Buruk ile alakalı olacak. Başkan, görev süresi boyunca yine tecrübeli hoca ile çalışacağını bir kere daha ilan edecek. Yorucu sezonun ardından Okan Buruk, tatile çıktı. Buruk, 30 Mayıs’ta Puskas Arena’da PSG-Arsenal arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini statta canlı izleyecek.

HAZİRAN SICAK GEÇECEK

Tecrübeli hoca dönüşünde ise Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu ile kadro planlaması ve transferdeki yol haritası hakkında bir toplantı yapacak. Üçlü zirvede takımdan gidecek ve kalacak oyuncular da masaya yatırılacak. Mazbatasını 1 Haziran’da alacak olan Başkan Dursun Özbek yeni yönetimiyle birlikte Ankara’ya giderek temaslarda bulunacak. Ardından da Okan Hoca ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayıp beşinci şampiyonluğa olan güvenini ortaya koyacak. Haziran ayında transfer atağına geçecek olan yönetim, güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayacak.

YUNUS O ANI ANLATTI: RİZE BİZİ COŞTURDU

Yunus Akgün, Galatasaray YouTube’a konuştu. Millî yıldız “Fenerbahçe, Rize maçında öne geçmişti, Eren sinirlendi odaya gitti. Ben de gidiyordum, Abdülkerim ‘Bekle, gol yiyecekler’ dedi. Sonrasında yaşadığımız sevinç muhteşemdi. Tansiyonum düştü bağırmaktan” dedi.

HAYALİNİ AÇIKLADI İLKAY: BELKİ BİR GÜN CİTY’YE HOCA OLURUM

Pep Guardiola’nın ayrılığının ardından eski kulübü Manchester City ile ilgili açıklamalar yapan İlkay Gündoğan “Eminim ki onun yerine iyi birini bulacaklardır. Bana gelince belki bir gün City’ye hoca olurum. Elbette uzun vadede hayallerimden birisi bu” dedi.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

Galatasaray’ı üst üste dört kere şampiyon yapan ve Fatih Terim’in rekoruna ortak olan Okan Buruk, Dursun Özbek’in

iki yıllık görev süresinde de takımın başında olacak. Buruk, sarı kırmızılı takıma bir Türkiye Kupası bir de Süper Kupa kazandırdı.

