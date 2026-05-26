Fenerbahçe’de başkanlık yarışı kızışıyor. Aziz Yıldırım’ın rakibi olan Hakan Safi, yeni vaadini açıkladı. Fenerbahçe için 6 pilot kulüp satın alacağını duyuran Safi, teknik "direktör kim olacak?" konusuyla ilgili de önemli bir tüyo verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olan Hakan Safi seçim çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak A Spor'daki canlı yayında Fenerbahçe için yapmak istediklerine değinen Safi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Hakan Safi'nin konuşmasından öne çıkan satırbaşları;

"ATANLA TUTANIN İYİ OLACAĞI BİR KADRO PLANLIYORUZ"

15 ay kulüpte yönetici olmanın hem keyfini sürdüm hem de problemleri gördüm. Ali Koç başkanıma buradan teşekkür ediyorum. Eksik olan yerlere yıldız oyuncu alınması gerekiyor. İyi futbolcu iyi parayla alınıyor. Atanla tutanın iyi olacağı bir kadro kurmayı planlıyoruz.

"ALACAĞIMIZ İSİMLERİ BAYRAMDAN SONRA AÇIKLARIZ"

Dün de görüştüm bugün de görüştüm oyuncularla. Forvet alacağız. Transferi ağustos ayına bırakmayacağız. İsim olarak açıklayacaklarımız var. İnşallah bayramdan sonraki günlerde ufak ufak size bu isimleri vereceğiz.

"AZİZ YILDIRIM'I DİNLEMEK İSTEMİYORUM'

Değerli rakibimiz ne diyordu 2018 senesinde futbolcu olarak?' 'Şunu alın, bunu alın. Yıldız oyuncular boş.' diyordu. Sonra da şimdi de görüyoruz fair play anlayışı içerisinde 'Bunlar nasıl alınacak?' diyor. Ben de ne diyorum? Alacağız.

Aziz Yıldırım'ın benim için 'tecrübesiz' söylemine katılmıyorum. Benim yaşım 53. 99 senesinde Fenerbahçe kongre üyesi oldum, deplasmanlara gittim, biber gazı yedim feda olsun. Tecrübe olarak da 15 ay çalıştım. 15 sene geçse Fenerbahçe'nin sorunları yine aynı. Yeteri kadar sorunları gördüm. O işleri de herkesten göreceksiniz daha iyi yapacağız. Nasıl yapılacağını herkese göstereceğiz. Bunun için enerji lazım, iştah lazım. Kendisini biraz günümüze update (güncellemesini) etmesini istiyoruz. Artık kendisini dinlemek de istemiyorum, hep aynı şeyler söylüyor.

"AZİZ BEY BİR TANE GÜZEL BİR ŞEY SÖYLEMİŞ Mİ?"

Aziz Bey 2018'den beri Fenerbahçe için bir tane güzel şey söylemiş mi? Arşivlere bakalım. Biz bunlardan çok çektik. Fenerbahçe ne yazık ki futbol olarak şampiyonluk olarak geride kaldı.

Carlo Ancelotti

"ANCELOTTİ İLE GÖRÜŞTÜM"

Ederson dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Carlo Ancelotti ile 1 hafta önce bir görüşmemiz oldu. Dünya Kupası'nda kendisini Brezilya Millî Takımı'nda birinci kaleci yapacak."

"BİZİM DE FİNANSÇIMIZ VAR"

İyi topçu alacağız, dün bugün görüştük. Alacağız, bunları da getireceğiz. 'Ağabey nasıl sokacaksın?' diyor; sokarız kardeşim, dert etme. Bizim de finansçımız var. Ben tek adam şovunu sevmem, dinlemesini bilirim; istişareyle doğru kararı veririz. Ben teknik direktör açıklamıyorum ama yerli yabancı kaç tane teknik direktörle görüşüyorum. Sonuçta akıl bir tane, uzay mekiği yapmıyoruz. Bu topçuları getirelim, dert bizim olsun. Biz de koca şirketler, milyar dolarlık şirketler yönetiyoruz. Biz bunların daha zorunu her gün yapıyoruz.

"AVRUPA'DAN TAKIM ALACAĞIZ"

Anadolu'dan beş tane pilot takım alacağız. O bölgelerde inanılmaz yetenekli futbolcular var. Buralara göndereceğimiz çok oyuncu olacak. Avrupa'da bir tane takım satın alacağız. Oralarda harcadığımız paraları göreceksiniz, hepsini çıkaracağız.

"FENERBAHÇE'NİN KADERİ, STADYUM BÜYÜYÜNCE DEĞİŞECEK"

"Kapasitemizi 65 bine çıkarmalıyız. Simülasyonunu yaptırdık. Burası yıkılmadan, sadece çatısı alınarak 64 bin 500'e çıkabiliyor çeliklerle. Türkiye'nin en büyük limanını yaptık, büyütmeye devam ediyoruz. Limanımın statikçisi ile stadyumun statikçisi aynı. Çeliklerle büyüdüğünü gördük, 3D çizimlerini yaptırdık. Fenerbahçe'nin kaderi, stadyum büyüyünce değişecek.

"HEDEF 1 MİLYAR EURO GELİR"

Fenerbahçe'nin gelirleri 1 milyar Euro'ya çıkacak derken hayal kurmuyoruz. Fenerbahçe GYO kuracağız. Fenerbahçe, 1 milyon metrekare alan alacak. Buralardan hem Fenerbahçeliler hem Fenerbahçe para kazanacak. GYO'nun büyüklüğü Fenerium'dan yukarı çıkacak. Fenerium da büyütülüp halka açılması lazım. Daha başka yatırım araçları da var. Fenerbahçe kendi büyüklüğünü kullanamıyor şu an.

TEKNİK DİREKTÖR YERLİ Mİ, YABANCI MI?

Türkiye ligini bilen hoca işini daha iyi yapar. Aralık ayının 25'ine kadar yoğun maç takvimi var. 5-6 seneden beri hiç Türkiye'yi bilmeyen hocaları getirdik. Onlar ligi anlayana kadar 5-6 puan geriye düşüyoruz. Yakalayana kadar da ömür geçiyor. Bu yüzden Türkiye ligini bilen bir hoca istiyoruz.

Teknik direktör tercihimi bir kez daha açıklayayım, bazı hocalar uzun süreli çalışmak istiyor. Ben ise şunu istiyorum, topa değdiğimiz andan itibaren yılbaşı arasına kadar bu takımın kayıp yapmasını istemiyorum. Yerli - yabancı fark etmez, ligin her şeyini bilen hoca diyorum, hocam bu Son haftaya giriyoruz, enteresan enteresan şeyler olacak. Bizi izlemeye devam edin.

"MALDİNİ İSRANBUL'A GELECEK"

Paolo Maldini'ye teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır dostum. Sağ olsun Milan bizi Atalanta maçına davet etti. Atalanta Başkanı ile tanışma fırsatı da buldum. Maldini önümüzdeki hafta İstanbul'a yine gelecek. Onunla yeni projeler geliştirebiliriz, yeni yatırımlar da yapabiliriz. Biz istemediğimiz halde birkaç futbolcuya da telefon açtı sağ olsun.

