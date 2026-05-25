Ali Koç’a kaybettiği iki seçimin ardından Hakan Safi ile yarışacak Aziz Yıldırım, "Bu yola Fenerbahçeli çocuklar için girdim. Akan kanı durdurmamız lazım" dedi.

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçeli İş Adamları Derneği’nin düzenlediği etkinliğe katılan başkan adayı Aziz Yıldırım çarpıcı ifadeler kullandı. 2018’de koltuğunu kaybettiği Ali Koç’a karşı 2024’te de yenilen Yıldırım, Hakan Safi ile gireceği yarışın kendisi için son olduğunu belirtirken, “Kan akıyor... Bu kanı durdurmamız lazım! Bakın, bu son gelişim. Bir daha gelmem, bunu bilin. Çünkü ihtiyacım yok Fenerbahçe başkanlığına. Artık belli bir yaşa, belli pozisyona gelmiş bir insanım. Bundan sonra hayatımı yaşamak istiyorum. Sırf Fenerbahçeli çocuklar mutlu olsun diye bu yola girdim” diye konuştu.

GEREĞİ YAPILACAK

Kimseyle kavga etmek gibi bir dertleri olmadığını vurgulayan Aziz Yıldırım, TFF ve MHK’ye karşı barışçıl bir tutum sergileyeceklerini belirtirken “Adalet istiyoruz. Bunlar olmazsa gereğini yaparız” dedi.

Hem Koç hem Saran dönemlerini ibra edeceğini söyleyen efsane başkan, “2018 Aziz Yıldırım dönemi dahil bütün hesapları inceleteceğim. Üç dönemi de kamuoyuna sunacağım. Eğer herhangi bir olay varsa, onunla ilgili kanuni işlemleri de yapacağım” açıklamasında bulundu.

Yıldırım, F.Bahçe’nin şampiyonluğunun şart olduğunun da altını çizdi.

EN AZ ALTI TRANSFER

Önceliklerinin iki golcü olduğunu dile getiren Aziz Yıldırım, “Sonra dört oyuncu daha alıp ana iskeleti tamamlayacağız. Yine ihtiyaç olursa gereken yapılacak” dedi.

Şampiyonluk hasretinin dinmesi gerektiğini belirten Aziz Yıldırım, “Bu düzen devam ederse, 20-30 sene sonra Fenerbahçeli çocuklar çok az olacak” dedi.

