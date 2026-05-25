NATO’nun 2026 Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak Ankara’da gözler; İran krizi, Ukrayna savaşı ve ABD-Avrupa hattındaki gerilime çevrildi. Türkiye, kritik zirvede hem diplomatik gücünü hem de yeni savunma altyapısını dünyaya göstermeye hazırlanıyor.

Yeşim Eraslan / ANKARA - Türkiye, 7-8 Temmuz 2026’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için diplomatik, askeri ve lojistik hazırlıklarını hızlandırdı. Ankara’daki buluşmayı sıradan bir NATO toplantısından ayıran asıl unsur, ittifak içinde giderek derinleşen görüş ayrılıklarının zirveye damga vuracak olması.



İran krizi, Ukrayna savaşı, savunma harcamaları ve ABD ile Avrupa arasında sertleşen “yük paylaşımı” tartışmaları, Ankara Zirvesi’nin en kritik başlıklarını oluşturması beklenirken, diplomatik kaynaklara göre toplantı, Soğuk Savaş sonrası dönemin en kritik NATO zirvelerinden biri olmaya aday. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacak. Savunma bakanlarının oturumları ise Etimesgut’taki Ay Yıldız Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye, bu zirveyle yalnızca diplomatik gücünü değil, yeni savunma altyapısını da dünyaya göstermeyi hedefliyor.

ANKARA’NIN EN KRİTİK KONUĞU: DONALD TRUMP

Zirve öncesinde gözler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’ya gelip gelmeyeceğine çevrildi. Washington’dan gelen mesajlar, Trump’ın zirveye katılma ihtimali güçlendirdi. Son dönemde Avrupalı NATO müttefiklerini İran konusunda Washington’a yeterince destek vermemekle suçlayan Trump’ın, özellikle bazı ülkelerin ABD saldırılarında üs kullanımına sınırlama getirmesinden rahatsız olduğu belirtiliyor. Trump’ın Ankara’da, Avrupa’nın savunma yükünü artırmasını, NATO üyelerinin daha fazla askeri harcama yapmasını, ABD’nin Orta Doğu politikalarına açık destek verilmesini sert bir dille gündeme taşıması bekleniyor. NATO Liderler Zirvesi’nin yalnızca güvenlik politikalarının konuşulacağı rutin bir toplantı olmayacağına dikkat çekilirken, ABD ile Avrupa arasında büyüyen gerilimlerin, İran krizi, Ukrayna savaşı ve NATO’nun geleceğine ilişkin stratejik ayrılıklar aynı masada buluşacağına işaret ediliyor. Özellikle Donald Trump’ın katılımıyla Ankara’daki zirvenin, NATO tarihinde uzun yıllar tartışılacak kararların alındığı kritik dönüm noktalarından biri olabileceği değerlendiriliyor.

RUBIO’DAN NATO’YA SERT MESAJ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, “Ankara Zirvesi tarihin en önemli liderler zirvelerinden biri olacak” sözleri, toplantının taşıdığı stratejik ağırlığı ortaya koydu. Rubio, bazı NATO ülkelerinin Orta Doğu’daki ABD operasyonlarına destek vermemesi ve üslerini kullandırmamasının Washington’da “büyük hayal kırıklığı” oluşturduğunu söyledi. Özellikle İran gerilimi sırasında yaşanan görüş ayrılıklarının, ABD’de “NATO’nun Washington açısından ne kadar işlevsel olduğu” yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdığı ifade ediliyor.

NATO’NUN YENİ ŞİFRESİ: DAHA FAZLA SİLAH, DAHA FAZLA ÜRETİM

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise zirvenin merkezinde “caydırıcılık” başlığının yer alacağını açıkladı. Rutte’ye göre artık yalnızca savunma bütçelerini artırmak yeterli değil; NATO ülkelerinin aynı zamanda daha hızlı silah ve mühimmat üretmesi gerekiyor. İttifak içinde özellikle hava savunma sistemleri, füze stokları ve askeri lojistik kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ankara’daki görüşmelerde Ukrayna’ya verilen desteğin sürdürülmesi de temel gündem maddeleri arasında yer alacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin zirveye davet edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

ANKARA’DA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Zirvede yalnızca NATO üyeleri değil, ittifakın bölgesel ortaklarıyla ilişkiler de masaya yatırılacak. 2004 yılındaki İstanbul Zirvesi’nde başlatılan İstanbul İşbirliği İnisiyatifi’nin yeniden canlandırılmasının planlandığı belirtiliyor. Türkiye’nin, İstanbul’da başlayan sürecin Ankara’da yeni bir diplomatik aşamaya taşınmasını istediği ifade edilirken, bu kapsamda Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt temsilcilerinin zirve marjında düzenlenecek özel toplantılara davet edilmesi değerlendiriliyor. Diplomatik kaynaklar, bu adımın Türkiye’nin NATO ile Orta Doğu arasındaki köprü rolünü güçlendirmeyi amaçladığını belirtiyor.

AY YILDIZ YERLEŞKESİ DÜNYAYA TANITILACAK

Ankara Zirvesi, Türkiye’nin yeni askeri yönetim merkezi olacak Ay Yıldız Yerleşkesi için de uluslararası vitrin niteliği taşıyacak. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını tek merkezde toplayacak dev kompleksin ilk etap çalışmalarında sona gelindi. Ay ve yıldız formunda tasarlanan yerleşke; yüksek güvenlikli toplantı salonları, konferans merkezleri, spor tesisleri ve sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor. Toplam 3 bin 100 kişilik toplantı kapasitesine sahip yerleşkenin önemli bölümlerinin zirve öncesinde tamamlanması hedefleniyor.

ETİMESGUT HAVALİMANI NATO ZİRVESİNE HAZIRLANIYOR

Zirve öncesinde Etimesgut Havalimanı’nda yürütülen genişletme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Hem askeri hem sivil kullanıma uygun modern bir yapıya dönüştürülen havalimanında, mevcut 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıldı. Pist genişliği 42 metreden 60 metreye çıkarılırken, 160 bin metrekarelik yeni apron imalatı, taksi yolları, Devlet Konukevi ve bağlantı yollarıyla birlikte toplam 600 bin metrekarelik kaplamalı alan tamamlanmak üzere. Havalimanının yalnızca hükümet uçuşları ve özel izinli seferler için kullanılmasına yönelik eleştirilere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fransa’daki Paris Le Bourget, İngiltere’deki Farnborough ve ABD’deki Joint Base Andrews merkezlerini örnek göstererek, “Türkiye’nin de bölgesel güvenlik dinamikleri, yoğun diplomatik trafiği ve stratejik önemi nedeniyle böyle bir havalimanına ihtiyacı vardı” ifadeleri ile cevap verdi. Havalimanının zirve sonrasında Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin eğitim uçuşlarına da hizmet vermesi bekleniyor.



