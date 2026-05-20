Cuma günü İsveç'te yapılacak kritik Bakanlar Toplantısı öncesinde konuşan NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen’in Türkiye’yi dışlayan üstenci yaklaşımlarını boşa düşürdü.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cenevre ve Brüksel hattında hareketli saatler yaşanırken, Cuma günü İsveç'te yapılacak NATO Bakanlar Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Avrupa kıtasına yönelik jeopolitik uyarıda bulundu. Donald Trump yönetiminin kriz anlarında Avrupa'nın savunmasına sunacağı askeri güç havuzunu daraltma planı tartışılırken, Rutte; İngiltere, Türkiye ve Norveç olmadan bir "Avrupa savunması" kurgulamanın imkansız olduğunu ima etti.

"TÜRKİYE VE İNGİLTERE OLMADAN AVRUPA 500 MİLYON ETMEZ!"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in "Avrupa artık kendi savunmasının sorumluluğunu almalı" açıklamalarına katıldığını yineleyen Rutte, Avrupa haritasını masaya koyarak batılı devletlerin içine düştüğü güvenlik yanılgısı hakkında şunları söyledi:

Bakın, AB ülkeleri büyük bir yanılgı içinde. Avrupa kıtası, İngiltere, Türkiye ve Norveç ile birlikte hesaplandığında 500 milyondan fazla insandan oluşuyor. Karşımızda ise yaklaşık 120 ila 140 milyon nüfuslu, agresif bir Rusya var. Buna rağmen Avrupa olarak biz, şu anda kendimizi Rusya’ya karşı savunabilmek için okyanusun ötesindeki 350 milyon nüfuslu tek bir müttefike yani ABD'ye aşırı derecede bağımlıyız. Bu durum uzun vadede sürdürülebilir değil ve Amerikalı liderler bu yükü kendi halkına sürekli açıklayamaz."

NATO Genel Sekreteri Rutteden Avrupaya Türkiye dersi

VON DER LEYEN’İN "ETKİ ALANI" ÇIKIŞINA CEVAP

Rutte aynı zamanda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in daha önce Hamburg’da yaptığı ve AB genişlemesini savunurken sarf ettiği, "Avrupa kıtasını tamamlamalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin" şeklindeki üstenci açıklamalarını da jeopolitik açıdan boşa düşürdü.

ANKARA ZİRVESİ ÖNCESİ SON VİRAJ

NATO Sözcüsü Allison Hart’ın paylaştığı bilgilere göre, Helsingborg’daki kritik bakanlar buluşması, doğrudan Ankara ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan büyük NATO liderler zirvesine zemin hazırlama amacı taşıyor. Sözcü, "NATO Dışişleri Bakanları, Ankara'daki NATO toplantısı için hazırlıkları tamamlamak üzere Perşembe ve Cuma günleri Helsingborg'da toplanacak" dedi.

"ÇİN KONUSUNDA ASLA NAİF OLMADIM"

Toplantıda gazetecilerin Rusya'nın Ukrayna savaşında nükleer silaha başvurma riskini sorması üzerine Rutte, "Böyle bir şey olursa NATO’nun ve müttefiklerin vereceği tepkinin Rusya için kesinlikle yıkıcı olacağını Moskova çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

Pekin yönetiminin Kremlin’e yönelik örtülü desteğine de değinen Genel Genel Sekreter, Çin’in batı yaptırımlarını arkadan dolanma ve Rus ordusuna çift kullanımlı teknolojileri teslim etme konusunda son derece aktif olduğunu bildiklerini aktararak, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu kirli savaşta Çin'in oynadığı rol konusunda hayatım boyunca asla naif olmadım" ifadelerini kullandı.

Gündemdeki sıcak askeri gelişmeleri de değerlendiren Rutte, dün Estonya semalarında Litvanya'ya ait F-16'lar tarafından düşürülen İHA'nın Ukrayna'ya ait olduğunu doğruladı ancak suçu Rusya'ya attı:

"Evet, o bir Ukrayna drone'uydu. Ancak Rusya'nın pervasız ve yasa dışı işgali olmasaydı o drone'un orada işi olmazdı. NATO hava savunması tıkır tıkır çalışıyor."

Haberle İlgili Daha Fazlası