Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya’nın Hamburg kentinde katıldığı bir etkinlikte Türkiye’yi "hasım" ülkelerle aynı grupta zikrederek büyük bir diplomatik skandala imza atmıştı. Gelen tepkiler sonrası açıklama yapan AB Komisyon sözcüsü, Türkiye’ye yönelik ifadelerin bağlamından koparıldığını ima etti.

Von der Leyen'in Avrupa’nın geleceğini "Rus, Türk veya Çin etkisinden uzak tutma" hedefiyle ilişkilendirmesi, Brüksel koridorlarında gerilimi zirveye taşıdı.

"BAŞKAN TÜRKİYE'NİN ADAY ÜLKE OLDUĞUNUN FARKINDA MI?"

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Şerife Çetin, Brüksel'deki günlük basın toplantısında AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho’yu terleten sorular yöneltti.

"Türkiye etkisine girmeyelim" demişti! AB'den geri vites geldi: Ankara'yı göz ardı etmiyoruz

Çetin, von der Leyen’in Ankara’yı AB’nin rakip gördüğü ülkelerle bir tutmasını eleştirerek şu soruları sordu:

"Peki Başkan, NATO üyesi olan Türkiye’nin bir AB aday ülkesi olduğunun farkında mı? Ankara’yı AB’nin hasım olarak gördüğü ülkelerle aynı kefeye koymasının ardındaki mantığı açıklayabilir misiniz?"

AB’DEN GERİ ADIM: "ETKİSİNİ GÖZ ARDI ETMİYORUZ"

Yükselen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, von der Leyen'in sözlerini "yumuşatmaya" çalıştı. Pinho, Başkan'ın Türkiye’ye yönelik ifadelerinin bağlamından koparıldığını ima ederek şu savunmayı yaptı:

"Aslında Başkan katıldığı etkinlikte Türkiye’ye atıfta bulundu. Burada söylenen şudur: Türkiye, aday ülke olarak bulunduğu bölgede ek bir sorumluluğa sahiptir ve bu bölgedeki etkisini göz ardı etmiyoruz."

"TÜRKİYE AB DEĞERLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETMELİ"

Pinho, von der Leyen'in Türkiye'ye yönelik atfının aslında Batı Balkanlar bağlamında yapıldığını iddia etti. Türkiye’nin bölgedeki gücünü kabul eden ancak bu gücü Brüksel'in sınırları içinde tutmaya çalışan Pinho, "Türkiye’nin AB değerleri doğrultusunda hareket etmesi beklenmektedir. Başkan'ın atfının bağlamı buydu" değerlendirmesinde bulunarak skandal ifadeleri toparlamaya çalıştı.

VON DER LEYEN NE DEMİŞTİ?

Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan Ursula von der Leyen, AB'nin genişlemesini savunurken şu ifadeleri kullanmıştı:

Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz."

Haberle İlgili Daha Fazlası