Başantrenör Marko Barac ile yollar ayıran Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda göreve Aleksandar Djordjevic getirildi.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Aleksandar Djordjevic'in getirildiği duyuruldu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, geçmişte Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano, Panathinaikos ve Virtus Bologna gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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