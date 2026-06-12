Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda flaş gelişme! Türkiye'ye gelip teslim oldular
Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin soruşturmada firari olarak aranan iki şüpheli, Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Türk makamlarına teslim oldu.
- Organize soygunu yönlendiren ve firari olarak aranan Muhammed Seferoğulları ile kuzeni Muhammed Efe, Gürcistan'da yakalanıp hapse atıldıktan sonra Türk makamlarına teslim oldu.
- Olayın baş aktörü adliye personeli Erdal Timurtaş ise her yerde aranıyor.
- Soygun planını 13 Kasım'da hayata geçiren Timurtaş, sabah mesai başlamadan adliyeye girerek kasaları boşalttı.
- Toplam 147 milyon TL değerinde 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş market arabasına yüklenerek dışarı çıkarıldı.
- Timurtaş ile eşinin İngiltere'ye kaçtığı belirlendi ve ikisi hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi emanetini soyup eşiyle yurtdışına kaçan Erdal Timurtaş'ın arkasında Ağrılı aşiret bağlantılı bir çete olduğu ortaya çıkmış, o tarihte çaldıkları altın ve gümüşleri 12 araçlık konvoyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine götürdükleri belirlenen 16 zanlı yakalanmıştı.
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TÜRKİYE'YE GELİP TESLİM OLDULAR
Organize soygunu yönlendiren, soygun sırasında araçta bekleyen ve kuzeni Muhammed Efe'yle birlikte firari olarak aranan Muhammed Seferoğulları isimli iki kilit zanlının Gürcistan güvenlik birimleri tarafından yakalanarak hapse atıldıkları kaydedildi. Olayın baş aktörü firari adliye personeli Erdal Timurtaş her yerde aranırken, izlerine Gürcistan'da rastlanan Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları'nın, bu akşam saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Türk makamlarına teslim oldukları öğrenildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ!
İstanbul'da, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunun soyulmasına ilişkin soruşturma derinleştirildi. Olaydan sonra incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve yapılan teknik çalışmalarda, Erdal Timurtaş'ın, soygun planını 13 Kasım günü hayata geçirdiği belirtildi. Sabah mesai başlamadan adliyeye gelen Timurtaş, kasaları boşalttıktan sonra 147 milyon TL değerindeki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü, poşetlere koyup adliye koridorlarında dosya taşımak için kullanılan market arabasına yükleyerek dışarı çıkardı. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, Timurtaş ile eşinin İngiltere'ye kaçtığı ortaya çıktı. İki isim hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.