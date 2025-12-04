Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu’nun görevli zimmet memur Erdal Timurtaş'tan tarafından soyulmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, Erdal Timurtaş’ın annesi Türkan Timurtaş konuştu. Oğlunun kullanıldığını öne süren anne “Bu anahtarlar oğlumda ne arıyordu? O kadar altını, gümüşü çıkarırken kimse mi görmedi?” dedi.

Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı’na bildirilmiş, ardından Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı.

Aramalarda yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altın kayboldu

ANNESİ KONUŞTU

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zimmet görevlileri Erdal Timurtaş ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı verilmiş, Erdal Timurtaş'ın 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçtığı tespit edilmişti.

Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, esnafın ardından Erdal Timurtaş’ın annesi Türkan Timurtaş da konuştu.

Zimmet memuru Erdal Timurtaş

“ALTINI ÇIKARIRKEN KİMSE Mİ GÖRMEDİ?”

Oğlunun tek başına böyle bir şey yapmayacağını belirten anne Timurtaş şunları söyledi:

Benim oğlum adliyede temizlik işçisiydi. Benim oğlumu kullandılar, bu anahtarlar oğlumda ne arıyordu. Tek başına yapacak biri değil benim oğlum, onu kullandılar. Bizim olaydan haberimiz de yoktu, polisler gelince öğrendik. Bize tatile gidiyoruz dediler. Eşi öğretmendi, okuldan izin aldığını söyledi. 2 tane çocuğu vardı, içkisi, sigarası yoktu, birisi onu kullandı. O kadar altını, gümüşü çıkarırken kimse mi görmedi, biri onu öne sürdü.

Kasadan kaybolan gümüş ve altınlar aranıyor

“ON NUMARA BİR ÇOCUKTU”

Adliyenin yanında bulunan kafeteryada esnaflık yapan Erkut Sunmak ise Erdal Timurtaş’ın böyle bir şey yaptığına inanamadığını söyleyerek Timurtaş’ı şöyle anlatmıştı:

Erdal, sabah, akşam geçerken uğrardı. Özünde 10 numara çocuktu, çok da severdim. Hiç yakıştıramadım, ondan böyle bir şey hiç beklemezdim. Benim bildiğim kadarıyla evli, iki tane de çocuğu var. Bir oğlu, bir kızı var, eşi öğretmen. Kendine yakışan adliye personelliği haricinde on numara bir çocuktu.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu’ndan 25 kilo altın, 50 kilo gümüş çalarak İngiltere’ye kaçan Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Adliye soyguncusu hakkında kırmızı bülten talep edildi

Haberle İlgili Daha Fazlası