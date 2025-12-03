Konya'da düzenlenen ambulans rallisinde, 112 Acil Sağlık ekipleri temsili olarak yaralılara en kısa sürede müdahale edebilmek için zamana karşı yarıştı. Kayseri'de de 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında ambulans rallisi düzenlendi.

Karaman ve Aksaray'dan gelen ekiplerin de katıldığı, günlük hayatta karşılaşılan olayların senaryolaştırıldığı rallide, plastik makyajla yaralanmalar betimlendi, ambulans ekipleri vakalara müdahale etti.

Trafik kazası geçiren otobüsteki yaralıların sağlık durumu ve hastaneye sevk sırası belirlendi. Ambulans şoförleri, dubalarla oluşturulan engellerin bulunduğu parkuru en hızlı şekilde geçmeye çalıştı.

Bir başka parkurda ise ekipler, üzerinde plastik topların yüzdürüldüğü su dolu kapları, sedyeyle engelleri aşarak hedefe ulaştırmaya çalıştı.

Kayseri'de, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında ambulans rallisi düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından RHG Enertürk Enerji Stadyumu otoparkında gerçekleştirilen etkinlik, Kayseri, Sivas, Niğde ve Nevşehir'den 30 ekibin katılımıyla yapıldı.

İki gün süren etkinliğin dün gerçekleştirilen ilk gün faaliyetlerinde, parkurda yarışan ekipler, pediatri, yetişkin ve travmalı vakaya müdahale senaryolarında mücadele etti.

Buradan en yüksek puanı alan 10 ekip, bugün hasta taşıma ve ambulans sürüş etabı, trafik kazası ile travmalı ve yetişkin hastaya müdahale senaryolarında performanslarını sergiledi.

