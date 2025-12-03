2 Aralık 2025, hakim ve savcı atamaları tam listesi erişime açıldı. Peki, Hakim ve savcı atama kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, 2025 HSK atama tam isim listesi sorgulama ekranı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim, sizler birazdan çekilecek kuralar neticesinde vazifelerinize başlayacak, memleketin her bir köşesinde adalet neferi olarak görev yapacaksınız" açıklamalarında bulundu. Peki, Hakim ve savcı atama kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte tüm ayrıntılar...

2025 HSK atama tam isim listesi sorgulama ekranı! Hakim ve savcı atama kura sonuçları nereden öğrenilir?

HAKİM VE SAVCI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Hakim ve Savcılar Kurulu, 2 Aralık tarihli kura sonuçlarına ilişkin şu açıklamalar yapıldı;

"Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından mesleğe kabul edilen Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin, kura töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 02.12.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup ekte belirtilen mahallere atamaları yapılmıştır.

Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarından; mazeret torbasından kura çekenler ile eşi kürsüde hâkim veya Cumhuriyet savcısı olmaları nedeniyle ayrı torbalardan kura çekenlerin durumları Mazeret Kararnamesinde değerlendirilecek olup, tebligatları daha sonra gönderilecektir.

Atamaları yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarı ve mutluluklar dileriz."

2025 HSK atama tam isim listesi sorgulama ekranı! Hakim ve savcı atama kura sonuçları nereden öğrenilir?

HSK KURA İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Aşağıdaki yer alan linklere tıklayarak 2 Aralık tarihli, hakim ve savcı atama listesi sonuçlarına erişim sağlayabilirsiniz.

Adli Yargı Kura Kararnamesi İçin Tıklayınız

İdari Yargı Kura Kararnamesi İçin Tıklayınız

Haberle İlgili Daha Fazlası