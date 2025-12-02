Açık Öğretim Lisesi’nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler, oturum tarihlerini ve sınav yerlerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 1. dönem sınav takvimi ve sınav giriş belgelerine ilişkin beklenen duyuruyu yayımladı. Aralık ayında yapılacak oturumlara katılacak öğrenciler, sınav yerlerine sınav giriş belgesi üzerinden ulaşabiliyor. Sınav tarihleri, saatleri ve giriş ekranına dair tüm ayrıntılar belli oldu.

AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Açık Öğretim Lisesi 2025–2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem e-Sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve sistem şifreleriyle https://aol.meb.gov.tr/ adresine giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini görüntüleyebiliyor.

Sınav giriş belgesinde sınav merkezi, bina, salon ve oturum bilgileri yer alıyor. Öğrencilerin, sınava katılabilmek için bu belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekiyor. MEB, yoğunluk nedeniyle oluşabilecek aksaklıklara karşı öğrencilerin belgelerini mümkün olduğunca erken indirmelerini öneriyor.

AÖL sınav yerleri belli oldu! Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AÖL 1. dönem sınavları Aralık ayının üçüncü hafta sonunda yapılacak. Üç oturumdan oluşan sınavların tamamı yüz yüze gerçekleştirilecek. Öğrencilerin oturum saatlerinden en az 30 dakika önce sınav binasında olmaları gerekiyor.

2025-2026 AÖL 1. dönem sınav takvimi şöyle:

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi - saat 10.00

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi - saat 14.00

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar - saat 10.00

MEB, sınav giriş belgesinde yer alan saat ve salon bilgilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, kimlik kartı eksikliği ya da geç kalma durumunda adayların sınava alınmayacağını hatırlattı.

