MSÜ sınav takvimi 2026 açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek için her sene adayın geleceğini yön veren ÖSYM sınavları, merak edilip araştırılıyor.

ÖSYM sınav takvimi 2026 yayınlanma tarihi milyonlarca kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusu bu kapsamda gündeme geldi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında; 2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlarla ilgili "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebileceğini duyurdu..

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart 2026 tarihinde gün içerisinde gerçekleşecektir.

Bahsi geçen sınav için başvuruları 1-29 Ocak tarihleri arasında alınacaktır.

