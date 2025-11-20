Türkiye’de diş hekimliği alanında uzun süredir biriken yapısal problemler, ÖSYM’nin DUS sınavını 2026’dan itibaren yılda yalnızca bir kez yapacağını açıklamasıyla yeniden tartışmaların odağına yerleşti.

Sınavın yılda bire düşürülmesine adaylar tepki gösterirken, Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) genç hekimlerin kariyerlerini olumsuz etkileyeceği açıklamasını yaptı.

Birçok hekimin nisan ayında yapılacak sınava hazırlandığını ve bu kararla birlikte kaygı yaşadıkları söyleyen TDB Genel Başkanı Fatih Güler “Önümüzdeki 5 yılda 45 bin diş hekimi mezun olacak. Meslektaşlarımız DUS sınavlarına girerek aslında bir yerde hem uzmanlaşma çabası gösteriyorlar hem de kontenjanlarla kendilerine bir iş bulmaya çalışıyorlar. Çünkü bu kadar çok fazla mezunun olduğu yerde meslektaşlarımız çok ciddi anlamda gelecek kaygısı yaşıyorlar. Biz DUS sınavının 2026’da iki kez olmasını, eğer bir planlama yapılacaksa, DUS’la verilen kontenjanlar da hiçbir şekilde azaltılmadan devam etmesini istiyoruz” dedi. Diş hekimliği kontenjanlarının azaltılması gerektiğini ifade eden Güler “YÖK ilk defa bu yıl 9 bin küsur olan kontenjanları 7 bin 30’lara düşürdü. Bu yeterli değil. Bu sayının 3 bin 500’lere kadar inmesi gerekiyor. İlk etapta kontenjanlar düşürüldükten sonra mevcuttaki yığılmayı azaltmak için ve işsizliğin önüne geçmek için DUS yılda iki defa yapılmalı. Atama kontenjanları ve Sağlık Bakanlığı atama sayıları arttırılmalı” diye açıkladı.

