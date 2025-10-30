Dünyada büyük açık var, mezun olmadan teklif alıyorlar! Metalciler kapışılıyor

Metal Teknolojisi alanı, özellikle kaynakçılık, sac işleme, metal doğrama ve imalat sektörlerindeki sürekli iş gücü talebi nedeniyle istihdam imkânları açısından öne çıkan bölümlerden biri.

SEKTÖRE DOĞRUDAN UYUM...

Metal Teknolojisi alanında öğrenim gören öğrenciler, eğitimleri süresince uygulama ağırlıklı dersler, atölye çalışmaları ve işletmelerde gerçekleştirilen mesleki eğitim faaliyetleri aracılığıyla sektöre doğrudan uyum sağlayabilecek yetkinlikler kazanabiliyor. Bu kapsamda, öğrenciler daha mezun olmadan metal işleme, kaynak teknolojileri, sac şekillendirme ve endüstriyel üretim alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin dikkatini çekerek istihdam teklifleriyle karşılaşabiliyor.

İSTİHDAM ORANI %60 DÜZEYİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine göre mesleki ve teknik eğitim mezunlarının genel istihdam oranı %60,3 düzeyinde ve bu oran bütün alanlardan mezun olanları kapsamakta. İŞKUR’un verilerine göre iş gücü piyasası araştırmalarında metal işleme ve kaynak teknolojilerinde nitelikli ara eleman ihtiyacının yüksek seviyede olduğu tespit edilmekte; bu da alan mezunlarının mezuniyet sonrası iş bulma şansını artıran temel faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Özellikle Avrupa Birliği’nin iş gücü açığı raporlarında belirtilen Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde metal işleme ve kaynak teknolojileri alanında nitelikli iş gücü açığının devam etmesi, mezunların uluslararası iş piyasasında istihdam edilme ihtimalini de güçlendiriyor.

MESLEK EVRENSEL NİTELİKTE

Metal Teknolojisi mezunlarının yurt dışında çalışma imkânı bulmasının temelinde, bu mesleğin evrensel nitelikte olması ve gelişmiş ülkelerin yaşadığı ciddi nitelikli eleman açığı yatmakta. Kaynak, CNC programlama ve tasarım gibi beceriler, dünyanın her yerinde aynı teknik prensiplere dayandığı için uluslararası geçerliliğe sahip. Özellikle Almanya, Hollanda ve Kanada gibi sanayisi gelişmiş ülkeler, kendi nüfusları bu alanlara yeterince yönelmediği için, otomotiv, makine imalatı ve enerji sektörlerinde istihdam sağlayabilmek adına dışarıdan kalifiye teknik eleman getirmek zorunda.

Ayrıca, Orta Doğu’daki Katar, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin yürüttüğü büyük inşaat ve altyapı projeleri de bu alandaki vasıflı iş gücüne olan küresel talebi daha da artırıyor. Bu durum, mesleki yeterlilik ve dil becerilerini tamamlamış bir Metal Teknolojisi mezununa sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında iş bulma imkânları sunuyor.