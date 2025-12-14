BBC Travel, 2026 yılı için hazırladığı en iyi seyahat rotaları listesini yayımladı. Uluslararası seyahat yazarları ve sürdürülebilirlik uzmanlarının katkısıyla oluşturulan liste; Abu Dhabi ve Philadelphia gibi büyük şehirlerdeki kültürel dönüşümlerden, Adriyatik’in vahşi doğasına, Pasifik adalarının korunmaya odaklanan deneyimlerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada öne çıkan destinasyonları bir araya getiriyor. İşte bu özel listeden keşfetmeniz gereken 12 dikkat çekici rota:

1. ABU DHABİ, BAE Şehir, 2026'da kültürel açılışların yılına hazırlanıyor. Louvre Abu Dhabi sonrası dünyanın en büyük dijital sanat müzesi TeamLab Phenomena ve Zayed Ulusal Müzesi gibi projeler açılıyor. Eğlence alanında ise Yas Adası'ndaki tema parkları genişliyor.

2. PHİLADELPHİA, ABD Ülkenin 250. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak şehir, tarihi anıtların yanı sıra FIFA Dünya Kupası ve MLB All-Star gibi büyük spor etkinlikleriyle de bir kutlama merkezine dönüşecek.

3. PHNOM PENH, KAMBOÇYA Yeni Techo Uluslararası Havalimanı ile erişimi kolaylaşan başkent, nehir kenarındaki yaya bölgeleri ve mimari mirası ile canlanan yaratıcı ruhunu sergiliyor.



4. KARADAĞ Adriyatik kıyısındaki ünlü Kotor Körfezi'nin yanı sıra, ülkenin iç kesimlerindeki el değmemiş vahşi doğa öne çıkıyor. Prokletije Dağları ve "Peaks of the Balkans" gibi uzun yürüyüş rotaları, dağ topluluklarına destek olmayı amaçlıyor.

5. COSTA RICA Gezegenin en zengin biyoçeşitlilik noktalarından Osa Yarımadası, vahşi yaşam ve sağlıklı yaşamı buluşturuyor. Ulusal park, koruma alanlarını genişletiyor ve çevre dostu inziva merkezleri öne çıkıyor.

6. COLCHAGUA VADİSİ, ŞİLİ Santiago'nun güneyindeki bu bölge, tarihi çiftlik evleri (haciendalar), doğal parkurları, yerel kovboy kültürü ve Cerro Chaman Gözlemevi gibi noktalarıyla etkileyici gökyüzü manzaraları sunuyor.

7. HEBRIDES, İSKOÇYA Atlantik kıyısındaki bu adalar, Neolitik çağa ait Calanais Ayakta Taşları'nın yeni ziyaretçi merkezinin açılmasıyla tarihi mirasını korumayı hedefliyor. Beyaz kumlu plajları ve sıcak topluluklarıyla da ilgi çekiyor.

8. CEZAYİR Muhteşem Roma harabeleri (Timgad, Djémila) ve büyüleyici şehir merkezleriyle "Afrika turizminin uyuyan güzeli" olarak anılan ülke, vize sistemini kolaylaştırarak ziyaretçilere açılıyor.



8. COOK ADALARI Polinezya'nın doğasıyla dikkat çeken bölgesi, turizm sayılarının düşük olması sayesinde misafirperverliğini koruyor. Çevresel koruma adımları hızlanırken, Rarotonga ve Aitutaki gibi adalar yeni uçuş rotalarıyla daha erişilebilir hale geliyor.

10. KOMODO ADALARI, ENDONEZYA UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki bu ulusal parkta, dünyadaki son vahşi Komodo ejderhaları yaşıyor. 2026, 45. yıldönümü nedeniyle yeni koruma programları ve ziyaretçi yönetim önlemleriyle hem ejderhaları hem de hassas mercan resiflerini korumayı amaçlıyor.



11. LORETO, BAJA CALİFORİIA SUR, MEKSİKA Loreto Koyu Ulusal Parkı, 30. yıl dönümüne yaklaşırken, koruma hikayesini derinleştiriyor. Yeni milli parklar Nopoló ve Loreto II ile genişleyen bölge, ziyaretçileri mavi balinaları tespit etme gibi "vatandaş-bilim" deneyimlerine davet ediyor ve yerel halkın çevre koruma çabalarına katılma fırsatı sunuyor.

12. İSHİKAWA, JAPONYA 2024 depremi sonrası bölge, ziyaretçileri geri dönmeye ve yenilenme çabalarına destek olmaya çağırıyor. Kanazawa'daki ünlü bahçeler ve geleneksel el sanatları öne çıkarken, Noto Yarımadası'ndaki çiftlik evlerinde konaklayarak yerel mirasa katkıda bulunulabilir.



