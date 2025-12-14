İhlas Haber Ajansı • Aksaray
2 üniversite öğrencisi Hasan Dağı’nda kayboldu! Arama çalışmaları başlatıldı
Aksaray'da Hasan Dağı'na tırmanış yapan iki üniversite öğrencisi kayboldu. Haber alınamayan öğrenciler için AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
2 üniversite öğrencisi Hasan Dağı'nda kayboldu!
3. Sayfa
Aksaray'da Hasan Dağı'na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi kayboldu.
- Olay akşam saatlerinde yaşandı.
- 2 üniversite öğrencisi yollarını kaybederek dağda mahsur kaldı.
- 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
- Arama çalışmaları sürerken 2 üniversite öğrencisinden hala haber alınamadı.
Aksaray’da Hasan Dağı’na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Dağı’na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi yollarını kaybederek dağda mahsur kaldı.
HABER ALINAMADI!
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri dağda arama kurtarma çalışması başlattı.
Arama çalışmaları sürerken, 2 üniversite öğrencisinden hala haber alınamadığı bildirildi.
