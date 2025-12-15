TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezindeki fuara 14 ülkeden dünyaca ünlü isimler katılacak.

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Bu yıl “Edebiyatın Her Hâli” temasıyla gerçekleştirilen fuar, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinin Karadeniz Salonunda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Açılışta konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk “Fuar 1. yılında da 42. yılında da her türlü farklı fikirlere sahip yayıncıların, yazarların, editörlerin ve okurların bir buluşması, bir demokrasi ve kültür şöleni” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, böyle bir etkinliğin 42 yıldır düzenlenmesinin önemli olduğunu vurgulayarak “Bu senenin temasıyla birlikte edebiyatın farklı ifade biçimlerinin, geleneksel anlatılarının, fikrin ve sanatın farklı anlatma biçimlerinin kucaklanıyor olması, bu yılki fuara ayrıca değer katıyor” dedi.

YAYINEVLERİ TELİF HAKLARINI GÖRÜŞECEK

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise bu sene 900 civarında yayınevi, marka, sivil toplum ve kamu kurum-kuruluşunun 9 salonda yer aldığını kaydederek “Bu etkinliklerde dünyaca ünlü isimler aramızda bulunacak. 500 civarında etkinlik oluşturuldu. 3 bin civarında yazarımızı, bu etkinliklerde 9 gün boyunca okurlarıyla buluşturacağız. Fuarın güçlü bir uluslararası yanı da var. 13-16 Aralık arasında 14 ülkeden 74 yayınevi temsilcisi, 4 gün boyunca katılımcılarımızla bir araya gelerek telif hakları konusunda görüşmeler gerçekleştirecek. Türk dünyası kapsamında 10 farklı ülkeden yayın temsilcileri, ikili iş görüşmesi yapacaklar” diye konuştu.

Fuarın, detaylı programına ve imza günlerine “istanbulkitapfuari.com” adresinden ulaşılabilir.

