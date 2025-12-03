42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 13-21 Aralık tarihlerinde TÜYAP’ta gerçekleşecek. “Edebiyatın Her Hâli” temasıyla düzenlenecek fuarda 1.000’e yakın yayınevi, 400’den fazla kültür etkinliği ve 2 binden fazla imza günü kitapseverleri bekliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’nin en köklü kitap fuarlarından olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 13 Aralık’ta kapılarını 42. defa açıyor. 21 Aralık’a kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek fuarda, yurt içi ve yurt dışından 1.000’e yakın yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşu yer alacak. Kitapseverler, 400’den fazla kültür faaliyeti ve 2 binden fazla imza gününe katılabilecek.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl “Edebiyatın Her Hâli” teması etrafında şekillenecek. Okurların, yazarların ve sektör profesyonellerinin bir araya geleceği paneller, söyleşiler ve imza günleriyle edebiyatın sınırsız dünyası keşfedilecek.

ONUR YAZARI MURATHAN MUNGAN

Murathan Mungan ise 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın “Onur Yazarı” olacak ve hakkında çeşitli faaliyetler yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen “Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi” (TEDA) çerçevesinde ise bu yıl fuarda “Odak Pazar: Türk Dünyası” programı gerçekleştirilecek. Türk dünyası ülkelerinden gelecek yayınevleri ile fuar katılımcısı yayınevleri ortak kültür bağları üzerinden telif görüşmeleri yapacak ve iş birliklerini güçlendirecek.

POPÜLER İSİMLER GELİYOR

Dünya edebiyatının “popüler” isimleri de fuarda kitapseverlerle bir araya gelecek. Hwang Bo Reum, S. Johanna Rooseboom, Hanokage ve Jeff Kinney okurları ile buluşacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası