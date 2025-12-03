Sekizinci projesini Maslak’ta kentsel dönüşüm olarak hayata geçiren RAMS Türkiye, yaklaşık 3.100 konut üretecek. Dairelerin yarısı hak sahiplerine verilecek. RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, 500 milyon dolar yatırım yapacakları projenin Ayazağa’nın dönüşümüne öncülük edeceğini söyledi.

ÖNDER ÇELİK - RAMS Türkiye, İstanbul Maslak’ta kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçirdiği RAMS Park House Maslak’ı tanıttı. Toplam 10 blokta 3.100 kadar konutu ve 10 bin metrekare ticari alanın yer alacağı projede hak sahiplerine üretilecek dairelerin yaklaşık yarısı verilecek.

Özel sektörün en büyük projelerinden birini gerçekleştirdiklerini ifade eden RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, proje için 500 milyon dolar yatırım yapacaklarını söyledi. 1.000’den fazla hak sahibinin olduğunu anlatan Bülbül “409 bin metrekarelik planlı dönüşüm alanında çalışıyoruz. 196 binanın yıkımı tamamlandı” dedi.

"AYLIK 70 BİN TL'DEN BAŞLAYAN TAKSİTLER..."

RAMS Park House Maslak’ın RAMS’ın Türkiye’de geliştirdiği en önemli proje olduğuna işaret eden Bülbül, 4 yıldır emek verdikleri projenin Ayazağa’nın dönüşümüne öncülük edeceğini, 3 yılda 360 milyon TL kira yardımı yaptıklarını kaydetti. Lansman dönemi olarak belirlenen 5-6-7 Aralık’ta projenin 60 ay vade ve sıfır faiz fırsatıyla satışa sunulacağını ifade eden Bülbül, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Projede daire fiyatları 8,4 milyon TL’den başlıyor. 1+1’den 4+1’e kadar 50 ila 240 metrekare arasında seçeneklerimiz var. Daha büyük daire isteyen müşterilerimiz için birleştirme seçeneği sunuyoruz. Sosyal alanlara özel önem verdik. 40’tan fazla daireden feragat ederek çocuk oyun alanları ve geniş sosyal alanlar oluşturduk. Ödeme seçenekleri, bölgedeki erişilebilirliği artırdı. Aylık 70 bin TL’den başlayan taksitlerle konut sahibi olma imkânı sunuyoruz. 1+1 konutlarda kira bedellerinin iki yıl içinde taksitleri karşılamasını bekliyoruz. Projemizi iki yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz."

3 YILDA 2 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Devran Bülbül, Mart 2022’de Türkiye’de proje yapmaya başladıklarını, RAMS Park House Maslak ile sekizinci lansmanlarını yaptıklarını ifade etti.

Bülbül, 3 yılda 2 milyar doları aşkın yatırım ile 10 bin konut hacmine ulaştıklarını söyledi. Bu dönemde 3 bin konutu teslim ettiklerini anlatan Bülbül “3 yılda 3 milyar dolar ciroya ulaşan öncü bir firma haline geldik” diye konuştu.

RAMS Park House Maslak’ın geliştirdikleri son proje olmayacağını anlatan Devran Bülbül, Davutpaşa, Hadımköy ve Bodrum’da proje yapacaklarını, 2026’da 5-6 bin konut geliştireceklerini söyledi.

