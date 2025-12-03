CHP'de parti içi demokrasi kızağa alındı. İzin verilmeyen kanallara ve gazetelere konuşan vekillere sert yaptırımlar uygulanacak.

HABER MERKEZİ - CHP lideri Özgür Özel’in cumartesi günü ‘A takımını’ yani MYK’sını belirlemesinin ardından parti içi muhalefete yönelik daha sert bir yol izlenecek. Parti yönetimini ve alınan kararları demeç vererek eleştiren isimler hakkında disiplin süreci başlatılacak.

Önceki dönemde bu tarz konulara tolerans gösterdiklerini ifade eden kurmaylar, yeni dönemde katı bir tutum sergileyeceklerini ve ihraç mekanizmasını işleteceklerini belirtti.

"BİR DAHA İSTEMİYORUZ"

Öte yandan kurmaylar, 40. Olağan Kurultayı’nı genel seçimlerden sonra yapmak istediklerini ifade ediyor. Bu yıl ikisi olağanüstü üç kurultay yaptıklarını hatırlatan kurmaylar “Genel başkanımız ‘Bu muhalefetteki son kurultayımız’ demişti. İktidar kurultayına kadar bir daha kurultay yapmak istemiyoruz. Bir sonraki kurultayımızı iktidara geldikten sonra yapma gibi bir hedefimiz var” dedi.



