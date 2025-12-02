ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği basın toplantısında, "Kolombiya kokain üretiyor, kokain üretim tesisleri var. Sonra bize kokainlerini satıyorlar. Bunu yapan ve ülkemize satan herkes saldırıya uğrayabilir" dedi. Ayrıca Trump, gelecek yıl mayıs ayında görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine devam ederken, faizlerin düşmesi gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yeni bir saldırı aşamasının kara hedeflerini de vuracağını ve yasadışı ticaretle uğraşan "herkesi" kapsayacağını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Kabine toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu saldırıları karada da başlatacağız. Bilirsiniz, kara çok daha kolay, çok daha kolay ve onların kullandığı rotaları biliyoruz, her şeylerini biliyoruz, nerede yaşadıklarını, kötülerin nerede olduğunu biliyoruz ve bunu çok yakında başlatacağız" dedi.

"BUNU YAPAN HERKES SALDIRIYA UĞRAYABİLİR"

Trump, "Bunu yapan ve ülkemize satan herkes saldırıya uğrayabilir" diye ekledi.

Bir gazetecinin bunun sadece Venezuela ile sınırlı olup olmadığını sorması üzerine Trump, "Hayır, sadece Venezuela değil" dedi. Ancak uzun süredir tehditlerinin odağında olan ülkenin "çok kötü" olduğunu belirtti.

Trump, kendisi ve üst düzey yetkililerinin "narkoterörizm" ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı yetkisi vermiş, ancak bilinen saldırılar şu ana kadar deniz tabanlı hedeflerle sınırlı kalmıştı. Bunlar arasında tekneler ve denizaltılar yer alıyor.

ABD Başkanı, Latin Amerika’daki askeri varlığını önemli ölçüde artırırken, kara hedeflerine yönelik saldırıları başlatmayı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaşanan gerilimde adımlarını yoğunlaştırmayı vaat etti.

Trump, ABD’ye uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilere saldırılar düzenlerken Maduro’nun iktidarı bırakmasını talep ediyor ve Latin Amerika ülkesine muhtemel bir askeri müdahale emri verebileceği spekülasyonları gündemde.

Ilhan Omar

"CEHENNEMDEN GELİP BURAYI ŞİKAYET EDİYORLAR"

Trump, daha önce İsraille ilgili yorumları nedeniyle ABD Kongresi'ndeki Dış İlişkiler Komitesi'nden ihraç edilen Somali asıllı Ilhan Omar hakkında, "Onlar cehennemden geliyor ve sadece şikayet edip duruyorlar. Biz onları burada istemiyoruz, ülkelerine dönsünler ve orayı düzeltsinler" dedi.

Trump, ayrıca "Ilhan Omar ve arkadaşları çöp" dedi.

TRUMP'TAN FED BAŞKANI AÇIKLAMASI

Gelecek yıl mayıs ayında görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine devam eden Trump, faizlerin düşmesi gerektiğini savundu.

Trump, ABD'nin en büyük bankalarından JPMorganChase'in Üst Yöneticisi Jamie Dimon'un da faiz oranlarının düşmesi gerektiğini söylediğini anlattı.

Powell'ı "inatçı" olarak nitelendiren Trump, Fed başkanının muhtemelen kendisini sevmediğini söyledi.

Trump, "Muhtemelen önümüzdeki yılın başında Fed'in yeni başkanını açıklayacağız." diye konuştu.

Basın mensuplarının konuya ilişkin sorusunu da cevaplayan Trump, Fed başkanı olabilecek muhtemel 10 adayı incelediklerini, sürece Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick dahil birçok kişinin dahil olduğunu dile getirdi.

Trump, "Sanırım 10 kişiyi değerlendirdik ve sonunda bir kişiye indirdik." dedi.



